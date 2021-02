El día a día de la vacuna contra la COVID-19 en Euskadi: así avanza la inmunización

Llegan las vacunas de AstraZeneca, que no se suministrarán a mayores de 55 años. Se cambia el protocolo y se adelantará la inmunización de colectivos como la Ertzaintza. El proceso avanza lento entre los sanitarios, que expresan su malestar: “En la UCI también hay compañeros que no están vacunados. Todos somos súper importantes, también los ertzainas y los demás que van a recibir la de AstraZeneca, pero la primera línea... Yo no esperaba que tardaran tanto".