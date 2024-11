Vecinos de Bilbao contra Sader-Profersa y el “abandono de las instituciones”: “Nos ahogamos, respiramos basura cada día”

Cientos de vecinos de Bilbao han llevado este miércoles ante el Ayuntamiento su protesta contra Sader y Profersa, las dos empresas, pertenecientes al mismo grupo, ubicadas en el barrio bilbaíno de Zorrotza. Son las únicas empresas contaminantes que se encuentran en el casco urbano de la capital vizcaína y los vecinos llevan años exigiendo su traslado. Sin éxito. Vecinos de Zorrotza, pero también de Basurto, Olabeaga, Deusto, San Ignacio... “El aire no tiene fronteras”, recuerdan. Han vuelto a unir sus fuerzas y sus voces para exigir que estas empresas salgan de Bilbao, porque quieren respirar “aire limpio” “Tenemos derecho a ello”, dicen. Y lo han hecho ante el Ayuntamiento de Bilbao porque se sienten “abandonados” y “ninguneados” por las instituciones, desde el alcalde al Gobierno vasco.

“Nos dijeron hace seis años desde el Ayuntamiento que estas empresas saldrían de Bilbao. Y ahí siguen, y el alcalde Juan María Aburto nos dice que no puede hacer nada más”, señalan indignados. Una indignación que este jueves es aún mayor entre los vecinos que se han acercado a la concentración tras conocer que Sader ha superado dos años los límites permitidos de residuos peligrosos que podía recibir. “Y eso les supone un premio, se les permite recibir un 40% más de residuos. En lugar de tomar medidas para impedir que se superen los límites establecidos en las autorizaciones, el Gobierno vasco ha ampliado la capacidad de tratamiento de residuos peligrosos en una cantidad aproximada de 30.000 toneladas adicionales de aguas tóxicas de vertedero, baños ácidos y todo tipo de basuras peligrosas”, han señalado en un comunicado leído durante la concentración que ha estado presidida por una pancarta con el lema “Sader-Profersa kanpora! Aire garbia gure auzoetan (aire limpio en nuestros barrios)”.

“Nos ahogamos respirando basura cada día y, lejos de materializar el traslado, tantas veces prometido como incumplido, seguimos trayendo residuos peligrosos al corazón de Bilbao mientras nuestro ayuntamiento permite que se construyan nuevas viviendas en el Manhattan bilbaíno, -la isla de Zorrozaurre- viviendas que literalmente asoman sus ventanas y balcones a la vieja cafetera que trata residuos peligrosos llegados desde muchos puntos del estado”, han recordado los organizadores de la protesta agrupados en la plataforma Sader Profersa Kanpora, que aglutina a colectivos vecinales y movimientos como Ekologistak Martxan o Facua.

“Estamos aquí para defender nuestro derecho a la salud y no pararemos hasta que Ayuntamiento y Gobierno vasco asuman su responsabilidad y saquen de un núcleo poblado a Sader y a Profersa”, han señalado. Estos vecinos han recogido ya cerca de 4.000 firmas (en digital como en papel), exigiendo a las instituciones que atiendan sus demandas. “Nos sentimos ninguneadas por las instituciones y abandonadas por nuestro Ayuntamiento”, lamentan.

Fuentes de la empresa Sader, perteneciente al grupo Agaleus, al igual que Profersa, han señalado a elDiario.es/Euskadi que “la empresa lleva años dando pasos en esa dirección”, la de salir de la actual ubicación. “Es conocido su interés en marcharse de Zorroza. Está trabajando en ello y en cuanto sea posible, dejara esas instalaciones”, han señalado.

Pero de momento, no hay avances sobre una próxima salida. Con Sader, dedicada a la descontaminación y eliminación de residuos, peligrosos y no peligrosos, está ya firmado un acuerdo por parte del Ayuntamiento para que la empresa deje la zona, pero todo parece pendiente por un lado de que la actividad empresarial tenga una nueva ubicación y de que se concrete el plan de ordenación urbana de Punta Zorroza, que ya contempla que ese suelo deje de ser industrial y que esas empresas estén fuera de esta nueva zona de expansión de la ciudad. Pero a este plan le queda todavía mucho recorrido. Por su parte, desde Sader aseguran que está previsto que una empresa “de nueva creación” del grupo Agaleus integrando la actividad actual de Sader -que se cerraría- además de otras cuestiones relacionadas con la economía circular y la valorización de residuos. Si todo va bien el proyecto del puerto debería estar operativo para el segundo semestre de 2026“, dicen desde la empresa. Este proyecto, en principio, no incluiría a Profersa, que fabrica fertilizantes a través de residuos, y esta actividad no estaría incluida en las nuevas instalaciones. Precisamente concejales de Elkarrekin Podemos se han reunido esta semana con trabajadores de Profersa, 30 familias, que están preocupados por cuál va a ser su futuro.