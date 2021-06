Más de 7.000 hectáreas de arroz, sembradas en Extremadura con semillas defectuosas

La organización agraria La Unión Extremadura afirma que más de 7.000 hectáreas de arroz de la región se han sembrado con semillas defectuosas que incumplen con las especificaciones de calidad que estipula la etiqueta, lo que ocasionaría más de 10,5 millones de euros de pérdidas.

Las semillas son de la variedad híbrida CLXL745, que según las especificaciones de las etiquetas contiene una pureza del 98 % y una germinación del 80 %, ha precisado en un comunicado.

La totalidad de agricultores que han sembrado esta variedad les han informado de que tiene una muy mala nascencia y que en la totalidad de las parcelas sembradas el número de plantas es muy inferior a la deseada para conseguir un rendimiento aceptable.

Tras enviar una muestra de esta semilla a un laboratorio para que analizase su poder de germinación, el resultado obtenido ha sido del 38 %, muy lejos del 85 que estipula la etiqueta de compra, añade La Unión.

La organización reclamará de forma amistosa a la empresa que ha suministro la semilla, Innovaciones Agrícolas S.A. de Sevilla, la indemnización por la totalidad de la superficie sembrada, 1.500 euros por hectárea y pérdida de renta, además de la devolución de los 500 euros por hectárea del importe de la semilla.

Además, que la empresa haga un seguimiento de los costes del control de las malas hierbas, ya que, a su juicio, al estar el arroz con poca densidad no va será posible su control con los herbicidas tradicionales.

Si la empresa no se aviniese a estas compensaciones por la venta de un producto que "claramente no cumple las especificaciones de calidad que estipula la etiqueta", han anunciado una demanda, tanto para satisfacer las pérdidas de los agricultores como por la venta de productos con "etiquetas falseadas que no reflejan la realidad del producto".