El cava extremeño ha multiplicado su producción por mil desde que arrancó

El mercado exterior y las grandes superficies comerciales han sostenido este fin de año las ventas del cava extremeño, que ha puesto en el mercado más de seis millones de botellas, una cantidad "casi similar" a la del pasado ejercicio, lo que confirma su trabajo histórico contra viento y marea, incluida la pandemia.

De esta forma, los productos extremeño de cava han podido esquivar las catastróficas consecuencias económicas de la pandemia que sí han sufrido otros sectores.

La localidad pacense de Almendralejo es el único municipio extremeño certificado por la Denominación Nacional de Origen Cava, un sello que tienen un total de cinco bodegas.

El cava extremeño nació en 1983 de la mano de tres enólogos en la principal ciudad productora de vino de esta región como un vino artesanal, que inscribieron sus viñedos en el Consejo Regulador Cava y del que salieron entonces alrededor de 6.000 botellas.

En 1986, a raíz de una ley de la UE, Cataluña elaboró un listado de municipios para la elaboración del cava, entre los que no estaban Almendralejo ni Requena. Tras acudir a los tribunales, ganaron el pleito, pues, en el caso de Almendralejo, pertenecía a D.O. Cava desde 1983.

Su expansión ha sido tal - de esas 6.000 a las 6.000.000 actuales- que una de sus marcas tiene como destino principal países como Francia y Bélgica, este último el principal consumidor europeo.

Con cinco bodegas certificadas, la mayor parte de la producción es de Bodegas Bonaval, que prevé poner en el mercado unos 4,5 millones de botellas, seguida de Bodegas Vía de la Plata, con más de un millón.

Se dieron a conocer en España hace quince años por un asunto político de curiosa competitividad entre comunidades autónomas, pero desde entonces su crecimiento no ha cesado.

Hace sólo cinco años se producían 3,5 millones de botellas de cava en Extremadura y en el año de pandemia su producción es el doble y no se ha resentido, lo que hace presagiar que su crecimiento aún no ha tocado techo. “Está claro que el producto se ha quedado por sí solo”, defiende el gerente de Bodegas Bonaval, David Díaz.

“Es un buen producto, con una relación calidad-precio muy buena y eso hace que el propio producto esté por sí solo y no por temas coyunturales o estructurales”, ha agregado.

Esta bodega extremeña vende el 45 por ciento de su producción al mercado español, pues “tuvimos la suerte de darnos a conocer como cava alternativo y tenemos nuestro nicho de mercado”. El resto, más de la mitad del cava, lo exportan a 72 países.

“Es un gran mercado, no es un mercado localista, sino internacional, que te da un flotador importante para seguir vendiendo más y más”, ha expuesto.

David Díaz defiende su producto en todos los segmentos, no sólo el de producción masiva, sino también el gourmet y recuerda que uno de sus cavas lleva varios años alzándose con el primer premio en el único concurso en el que compiten todos los espumosos extremeños certificados con DO.

La razón del éxito de los cavas extremeños, explica, “es que son cavas más aterciopelados y más fáciles de beber”. “Eso ha hecho despertar en la conciencia del público consumidor que existe este tipo de cava”.

Reconoce que son menos duraderos en el tiempo, aunque “la gente lo que está demandando son cavas más afrutados, muy jóvenes y muy fáciles de beber”.

Inmersos en la campaña navideña, los productores no ocultan que “dïciembre está siendo raro, no es tan bueno como el año pasado”, aunque no se atreven a hacer estimaciones de toda la campaña hasta que llegue enero o febrero.

“Nuestra ilusión es que sea igual a la del año pasado”, sostiene tras un año muy duro.

Desde Bodegas Vía de la Plata, Mercedes García, su responsable de administración, asegura que las ventas se han recuperado mucho en las últimas semanas y estima que el descenso de ventas si acaso llegará al 30% con respecto a otros años, ocasionado sobre todo por los pequeños distribuidores en una bodega donde el 80 por ciento de sus ventas son de mercado interior.

Su bodega también quiere dar un paso adelante en cuanto a calidad y ya preparan el primer cava ecológico de Extremadura, que estiman que pueda ponerse a la venta en la campaña de 2022 como 'reserva Cava de Almendralejo'.