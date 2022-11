Badajoz aprueba su nuevo plan de infraestructuras, dotado con 16 millones

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado este lunes el Plan de Impulso 2023 que, dotado con 16,5 millones de euros, permitirá acometer diversas iniciativas, como el aparcamiento de Valdepasillas ,un circuito ciclista de habilidad (BMX) y los primeros pasos para instalar placas fotovoltaicas en centros escolares. Dicho plan ha contado con el respaldo de Cs, PP, PSOE y del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, pero con la oposición de Unidas Podemos.

El equipo de gobierno local ha contado con el apoyo del PSOE, quen considera que, a pesar del escaso grado de cumplimiento del Plan de Impulso 2022, es “importante” ofrecer este apoyo “por el bien de la ciudad”, como ha afirmado el portavoz de la formación socialista, Ricardo Cabezas.

Los socialistas han trasladado también el “malestar” de la oposición ante el hecho de que no se vaya a contar con Presupuestos municipales de cara a 2023.

El alcalde de Badajoz (Cs), Ignacio Gragera, no ha logrado, sin embargo, contar con el respaldo de la otra formación en la oposición, Unidas Podemos, lo que ha lamentado.

La edil de la formación morada, Erika Cadenas, ha afirmado en este sentido que Gragera se comprometió a impulsar todas las inversiones del Plan de Impulso de 2022, algo que no ha hecho, de ahí que este partido no esté dispuesto a que “se le engañe otra vez”. Además, Cadenas ha manifestado que este nuevo programa de actuaciones no incluye proyectos “muy importantes”, como el skate park comprometido o el centro de mayores de Suerte de Saavedra.

Por otra parte, la sesión plenaria también ha aprobado, gracias a los votos favorables de PP, Cs y Alejandro Vélez, las modificaciones de cambio de finalidad en partidas presupuestarias necesarias para contar con 2,3 millones de euros para la primera fase del proyecto de parque periurbano en la zona de El Pico, en el entorno del río Guadiana, donde se construirá un auditorio, entre otros.

Buzo ha afirmado que, tras solventarse distintos “problemas técnicos”, se ha buscado la modificación presupuestaria necesaria para impulsar este desarrollo que “genera ilusión” en la ciudad, pero desde el PSOE se considera que el equipo de gobierno local “no tiene aún proyecto alguno” para la zona de El Pico y que este paso solo se ha dado “por un interés electoralista”.