El jardinero acusado de matar a un compañero en Badajoz seguirá en prisión provisional

El Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz ha acordado mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza para el jardinero detenido por el presunto delito de homicidio ocurrido en la barriada pacense de Las Vaguadas el pasado 29 de agosto.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al concluir la vista de ratificación o modificación de la situación personal del acusado, el juzgado está pendiente de la práctica de nuevas diligencias probatorias y una vez realizadas se volverá a revisar la situación procesal del investigado.

El abogado del jardinero que fue detenido por la muerte de su compañero de trabajo durante una reyerta, el letrado Enrique González de Vallejo, ha pedido su puesta en libertad con cargos, a tenor del resultado de la autopsia, que reflejaba que la víctima murió por un infarto y no por las lesiones producidas.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía de Badajoz han pedido que el hombre continúe en prisión provisional ya que aún no se conocen las pruebas complementarias que quedaban por realizar de la autopsia, y por tanto no se dispone del informe definitivo.

En declaraciones a EFE, González de Vallejo ha considerado no obstante que le “sorprendería” que la jueza no decrete la libertad con cargos, a tenor de los resultados del informe forense, pues “no hay causa-efecto” entre la agresión y la muerte, y por tanto habría que hablar de un delito de lesiones.

Las acusaciones han defendido sin embargo la prisión preventiva por la posibilidad de riesgo de fuga o alteración de pruebas, algo que el letrado de la defensa no comparte, al entender que la prueba más contundente es el informe forense, el cual “obviamente no puede modificar”.

El suceso se produjo tras una discusión entre cuatro hombres compañeros de trabajo, jardineros, después de haber pasado las horas previas en un bar. En la reyerta, el detenido golpeó con un palo a la víctima, que falleció pese a los trabajos de los efectivos sanitarios para intentar salvar su vida. Un segundo varón fue detenido por amenazas como consecuencia del suceso, para el cual se decidió que quedase en libertad con cargos.