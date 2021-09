Luz verde a la subida de impuestos en Cáceres con los votos de PSOE, UP y el ex edil de Vox

El PSOE, Unidas Podemos (UP) y el edil no adscrito Teófilo Amores han dado luz verde a la subida de impuestos planteada por el Gobierno local de Cáceres y que afecta al IBI y al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), con los votos en contra de PP, Ciudadanos y el edil no adscrito Francisco Alcántara.

Sobre el IBI, la edil de Economía, María Ángeles Costa, ha defendido que la subida supone un "aumento moderado. Hablamos de que a las familias les va a suponer pagar entre 7 y 45 euros más (para la casa con un mayor valor catastral)".

La concejala ha señalado que este impuesto "es uno de los más importantes para los ayuntamientos", que la revisión de la ponencia de valores de la ciudad es de 1995 y que "durante la legislatura pasada el PP y Cs redujeron por dos veces el tipo impositivo, sin ningún plan".

"Hemos aprobado una batería de inversiones para nuestra ciudad, muy necesarias y demandadas por la ciudadanía", ha destacado, "y por ello hemos propuesto recuperar un 0,75 % de tipo impositivo".

Ha explicado que son tres las modificaciones principales: recuperar el tipo impositivo al 0,75 % e incorporar un tipo distinto y mayor (1 %) para aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea superior a 350.000 euros, excluidos los de uso residencial; y una disposición transitoria para el año 2022 en inmuebles urbanos cuyo uso sea el de comercio u ocio y hostelería, con una bonificación del 10 %.

Según Costa, la propuesta "más novedosa", ha detallado, "es el tipo especial para los inmuebles con un valor catastral de más de 350.000 euros, que está en la gran mayoría de ayuntamientos de España; aquí no se había contemplado y creemos que era una forma más justa de contribuir".Y en esta modificación han tenido en cuenta "la situación vivida por sectores como el comercio, la hostelería y el turismo, y de ahí la bonificación durante el año 2022".

De forma que el tipo será de "0,675 % para los que tengan un valor catastral de menos de 350.000 euros y de 0,90 % para el resto; la mayoría pagarán menos que en los últimos años", ha asegurado Costa.

El Gobierno local prevé que en 2022 pasen de "una recaudación de 22,6 a 24,2 millones de euros; y de más de 25,1 millones para los siguientes. Con los que se pondrán acometer todas las inversiones necesarias para la ciudad, además de mejorar los servicios que nos demanda la ciudadanía", ha afirmado Costa.

Por lo que se refiere a la ordenanza del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ha recordado que "Cáceres tenía una de las tarifas más bajas del país".

La comisión, con los votos favorables de PSOE, UP y Amores; y las abstenciones de PP, Cs y Alcántara, ha aprobado el expediente de concertación de operación de crédito a largo plazo para la financiación del plan de inversiones, previsto en el presupuesto del 2021. Un crédito de 8.096.481 euros, con 2 años de carencia, "sin comisión de apertura, posibilidad de cancelación total o parcial sin coste y amortización en 24 cuotas trimestrales", ha destacado la edil de Economía.

"Despropósito"

Por su parte, El Grupo Municipal Popular de Cáceres ha calificado de “despropósito” la subida de impuestos por parte del Ejecutivo local, en referencia a la revisión de IBI y el impuesto de vehículos (IVTM) aprobada este jueves en la comisión de Economía y Hacienda.

"Es una forma más de asfixiar las maltrechas economías de los cacereños”, cuya ciudad es una de las que tiene "el tipo impositivo más alto”, han afirmado los populares.

El PP ha votado en contra de la subida de impuestos que “pretenden llevar a cabo el gobierno tripartito de Cáceres, formado por PSOE, Unidas Podemos y el ex edil de Vox, Teófilo Amores”. "A las subidas permanentes de impuestos a nivel nacional y a nivel regional, tenemos que sumar ahora la local”, ha criticado el portavoz popular, Rafael Mateos.

Mateos ha explicado que, según la edil de Economía, María Ángeles Costa, son impuestos que supondrán un coste de unos 30 euros por familia, pero “las cuentas de Costa -ha dicho el edil del PP- son cuentos, pues nuestras estimaciones refleja que será más".

“Se gastan el superávit y vuelven a endeudar a los cacereños con créditos bancarios durante más de ocho años. Y no contentos con eso, nos suben los impuestos”, ha dicho el edil del PP, cuyo grupo se ha abstenido en la votación para dar luz verde a un crédito de 8 millones de euros.

También se ha abstenido al respecto el edil no adscrito Francisco Alcántara e, igualmente, ha votado en contra de la subida de impuestos.

En la citada comisión, Alcántara se ha dirigido a Amores para afearle que “están saliendo propuestas adelante que están en las antípodas de aquello por lo que se presentó a las elecciones”, en relación a su salida de Vox, que se quedó sin representación municipal, según ha señalado el propio Alcántara a Efe.