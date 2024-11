El 'no' a la mina de litio saca a la calle a 6.000 cacereños, la manifestación más multitudinaria

Seis mil personas, según han coincidido la Delegación del Gobierno y los convocantes, la Plataforma Salvemos la Montaña, han salido este domingo a la calle en Cáceres para rechazar una vez más el proyecto de la mina de litio.

La marcha ha recorrido las principales vías de la capital cacereña -Cánovas, San Pedro, Gran Vía- hasta desembocar en la plaza Mayor, donde se ha leído un manifiesto en el que se ha puesto en valor “la lucha de más de siete años” contra el proyecto. “Defenderemos Cáceres en la calle y defenderemos Cáceres en los tribunales”, han advertido.

La plataforma se han congratulado de la buena respuesta a esta convocatoria, ya que casi duplica los asistentes a la primera manifestación contra la mina, que tuvo lugar el 3 de febrero de 2018, cuando este colectivo denunció los sondeos que realizó en el valle de Valdeflórez la mercantil Extremadura Mining S. L., filial de la australiana Infinity Lithium, y una providencia municipal ordenó su paralización por exceder la licencia de obra menor otorgada.

La manifestación ha partido a mediodía desde la plaza de América con una pancarta en la cabecera en la que se podía leer ‘No a la mina en la Montaña de Cáceres’. No había representación política en esa cabecera, solo miembros de diferentes colectivos, como Salvemos la Montaña, AmA Cáceres y el delegado de Hispania Nostra en Extremadura, Alejo Hernández Lavado.

Sí han participado en la convocatoria la líder regional de Unidas Podemos y diputada en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, junto a la portavoz municipal de la formación morada en Cáceres, Consuelo López. En declaraciones a EFE, sobre el hecho de que no haya habido participación de otros partidos políticos con representación institucional, De Miguel lo ha achacado a que ahora no hay elecciones. “Cuando hay elecciones aquí hay más partidos. Pero nosotras lo hemos dicho siempre y no hemos cambiado nuestra opinión: el proyecto de la mina va en contra del futuro de Cáceres”, ha recalcado.

De Miguel también ha aseverado que “no se puede anteponer los beneficios empresariales y económicos al bienestar de la ciudadanía, como se ha hecho, por ejemplo, en Valencia”, y ha insistido en que la mina “es un peligro para el patrimonio y para el futuro de esta ciudad”. También se ha referido al polémico informe técnico municipal que desveló su formación, que es “demoledor” y que dice que el proyecto “es incompatible con el Plan General Municipal (PGM); se guardó en un cajón y se ordenó hacer otro, al dictado, para que la mina pudiera ver finalmente la luz y tuviera luz verde en la Junta” de Extremadura.

En la manifestación también ha participado la portavoz de Somos Cáceres, Raquel Iglesias, sin representación municipal, y se han coreado consignas dirigidas al alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, y a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ambos del PP, instándoles a que “defiendan su ciudad”.

En otra de las pancartas se ha podido leer ‘Mina ilegal junto al hospital’, en referencia a la distancia de 1,5 kilómetro que separa el yacimiento minero del Hospital Universitario de Cáceres. ‘No a la mina en Sierra de Fuentes’, municipio conlindante con la capital cacereña, y ‘Llevan años engañándonos y ocultan información del proyecto’ rezaban otras pancartas.

También ‘Agua para la vida’, que instaba a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a reconocer la existencia del acuífero del Calerizo, que los colectivos antimina alertan de que peligra con la explotación del yacimiento. ‘Con nuestra salud no se juega’, ‘Cáceres quiere su Montaña’ y ‘Cáceres no quiere mina, ni a cielo abierto ni subterránea’, en alusión al antiguo proyecto, ya descartado, de la minera de explotar el yacimiento a cielo abierto.

La plataforma ha destacado la participación de gente de “todas las edades, que se han echado a la calle este domingo”, para recorrer el centro de la ciudad junto diversos grupos, una batukada e incluso colectivos que han realizado performances, con máscaras de gas y hasta un artista, José A. Secas, que se ha encerrado en una urna de metacrilato a las puertas del consistorio con un EPI y carteles del ‘no a la mina’.

Por último, en su manifiesto, Salvemos la Montaña ha acusado directamente a la minera, Extremadura New Energies (ENE), de no venir “de cara. Nos parece una tomadura de pelo al pueblo cacereño”, porque es un proyecto con “muchas más sombras que luces”.

Y han recordado a la empresa que la CHT ha señalado en un informe “que no va a concederle agua porque va a gastar el doble de lo que habían estipulado”, además de reclamar a la Junta “luz y taquígrafos sobre este proyecto velado”.