Más sombras que luces en el nuevo sistema de recogida de residuos de la Ciudad Monumental de Cáceres

Que te recojan la basura en la misma puerta de casa, en principio, parece algo muy cómodo, un lujo con el que sólo cuentan las comunidades de vecinos que tienen un portero o conserje que hace estas labores diariamente, pero en el caso del proyecto piloto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cáceres, en el entorno de la ciudad monumental, “no es oro todo lo que reluce”, comentan algunos vecinos, y aún son más explícitos los propietarios del hotel-restaurante Atrio, de la exclusiva cadena hotelera Relais & Châteaux, con tres estrellas Michelín, Toño Pérez y Jose Polo, que, en manifestaciones a elDiario.es Extremadura, han tildado la medida de una auténtica “locura”, “es un disparate, vamos a dar de comer a las ratas”.

El pasado domingo, el ayuntamiento cacereño puso en marcha un nuevo sistema que consiste en recoger “puerta a puerta” los residuos orgánicos y de otros tipos que generan los vecinos y negocios del entorno del casco histórico y alrededores, que afecta a más de 3.000 personas y alrededor de 40 establecimientos hosteleros. Los cubos deberán sacarse entre las 20 y las 23 horas, y el tiempo de recogida puede extenderse hasta las 8 de la mañana.

A todos ellos se les han facilitado bolsas compostables y tres cubos, uno para que siempre esté dentro de la vivienda, que está aireado y que sirve para los desechos orgánicos, es decir, restos de comidas; otro cubo cerrado para sacar estos residuos cuando toque, según un calendario establecido, a la puerta de casa, y otro en el que, unos días se podrán tirar plásticos y otros envases; otros días, cartón y papel, y otros, diversos residuos como pilas, pinturas, etc… Todos los cubos llevan un chip y un lector que identifica al propietario de cada uno de ellos.

En total, se han distribuido cerca de 3.000 cubos, lo que ha hecho que se hayan podido eliminar más de 95 contenedores que se distribuían por el recinto intramuros y aledaños como la Plaza de San Juan, Plaza Mayor, Plaza de la Concepción, Santa Clara y la zona de Santiago. Ahora, hasta que se vayan retirando, están precintados, por lo que los vecinos quieran tirar algo a un contenedor tendrá que desplazarse fuera de la ciudad monumental para poder hacerlo.

Es una decisión de sillón de despacho

José y Toño, visiblemente enfadados, han señalado que se nota que esta iniciativa es una decisión de sillón de despacho, que cuando la han pensado no se han puesto en la piel de vecinos y empresarios, porque es “un auténtico despropósito” y pide, por lo tanto, que se suprima inmediatamente. “Estamos verdaderamente asustados, la ciudad monumental está llena de ratas, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿y ahora qué vamos a hacer? alimentarlas, igual que a los gatos que lo tirarán todo y lo esparcirán”, apunta José.

Además, añade, “no nos recogen los residuos todos los días, nosotros acumulamos muchos vidrios, ¿qué tenemos que hacer, acumularlos hasta que toque tirarlos, tengo que quitar dos habitaciones y reservarlas para meter basura?”, se pregunta Jose, que añade que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cáceres con este nuevo sistema de recogida de residuos ha sido “maximizar el problema”, porque “antes había varios puntos para tirar la basura, y ahora tenemos un reguero de puntos a lo largo de toda la ciudad monumental”.

Se trata de un sistema inviable porque “si un vecino quiere irse al cine a las 6 o a las 7 de la tarde, y no va a volver hasta después de las 11 de la noche, ”¿qué hace, no sacar la basura y esperar varios días hasta que pueda volver a sacarla? pues no, la sacará antes de la hora para quedar desenredado“, afirma Toño.

Asegura que los vecinos con los que ha hablado “están en pie de guerra”, en los cubos que han facilitado no siempre cabe todo, “ayer una vecina dejó fuera unos cartones que no le cabían y con la lluvia se deshicieron, era un espectáculo lamentable, bochornoso, que tendrán que ver nuestros clientes, tanto cuando entren a cenar como cuando salgan porque aún no los habrán recogido”, dijo.

Es “impensable lo que pasa aquí”, por un lado el problema de la basura, apunta, y, por otro lado, por las noches “estamos a oscuras, a las 11 apagan las luces, el otro día tuvimos en el restaurante al secretario general de Naciones Unidas y al chef José Andrés, gente importante cuyos comentarios pueden tener repercusión, y estaba todo apagado en al ciudad monumental que es la mayor industria de Cáceres”, comenta Jose.

Atrio ya venía separando los residuos desde hace tiempo “pero luego llegaba el camión y los juntaba todos, nos decían que en la ciudad monumental no se podía reciclar, y ahora resulta que lo quieren hacer de esta manera”.

Ambos propietarios consideran que, por supuesto, hay que reciclar, pero con otro sistema, “poniendo varios puntos en el casco histórico, donde los contenedores queden integrados sin afear y evitando que toda la ciudad monumental se llene de bolsas de basura”.

Licerán: los vecinos nos demandaban un sistema para reciclar

El concejal de urbanismo, Andrés Licerán, ha manifestado, en declaraciones a elDiario.es Extremadura, que el objetivo de esta medida no es otro que el de llegar o acercar el reciclaje de residuos al 50 por ciento, como aconseja la UE, cuestión en la que Cáceres está muy por debajo, llegando tan sólo al 10 por ciento.

Con este sistema, las personas mayores, que son una gran mayoría de los vecinos de la ciudad monumental “no tendrán que ir cargadas de pesadas bolsas hasta los contenedores, que resultaban antiestéticos y generaban malos olores”.

El concejal cacereño ha señalado que antes de la puesta en marcha de este sistema, se habían estudiado otros sistemas que se están llevando a cabo en ciudades similares, por sus características a Cáceres, concluyendo que el implantado ahora es el más adecuado.

Según Licerán, han sido los propios vecinos de la ciudad monumental cacereña, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1986, los que en muchas ocasiones venían pidiendo un sistema para poder reciclar sus residuos. Además considera que el impacto visual no será muy importante porque “no todo el mundo sacará la basura todos los días”.

Quizás los vecinos, a pesar de las numerosas charlas informativas que se les han dado para explicarles el sistema de reciclaje, no se habían percatado, de que el sistema, como dicen muchos, “tiene tantas ventajas como inconvenientes”.

Si comes pescado o marisco…

“Es muy cómodo salir a la puerta de tu casa, y dejar la basura, pero tiene muchos inconvenientes, por ejemplo, en las cocinas no te puedes mover por el espacio que te roban tantos cubos y bolsas para reciclar; hay restos de alimentos que huelen mucho y es necesario tirarlos en el día como el pescado, el marisco, y hay días que no puedes sacar a la calle residuos orgánicos por lo que tendrás que pensar en eso a la hora de cocinar”, comenta Pedro, vecino del entorno de la Plaza de Santiago.

Además, “no resulta muy atractivo ver cubos de basura en cada puerta a lo largo de calles y más calles, durante 12 horas, ya que los puedes sacar a las 8 de la tarde y el tiempo de recogida puede extenderse hasta las 8 de la mañana”, añade.

Raúl, que vive en la Calle Tenerías, considera muy positiva la experiencia piloto puesta en marcha por el ayuntamiento, y que tendrá una duración de 8 meses, “sobre todo para aquellas personas que tenemos conciencia medioambiental, al principio puede resultar engorroso lo de segregar los residuos en origen, pero con el tiempo lo normalizaremos”.

Sin embargo, ve inconvenientes con el impacto visual de los cubos, “aunque estarán en la calle horas en las que no hay mucho tránsito”, y también ve cierto peligro con el tráfico de vehículos en calles estrechas, donde no hay acerado, porque se corre el riesgo de golpear o desplazar los cubos. Otro problema se genera también en los edificios donde viven varias familias, lo puede ocasionar una hilera de cubos delante del mismo que, aunque están identificados por vivienda, puede generar problemas y confusión.

María vive en la calle Fuente Nueva y considera que más allá la utilidad para el reciclaje de residuos de los cubos y contenedores que se han repartido, “son horribles y quedan fatal en un entorno histórico como éste”.

“Qué gran regalo de reyes de nuestros sabios mandatarios”

Toñi, otra vecina se queja del “gran regalo de reyes de nuestros mandatarios”, refiriéndose a los cubos y bolsas que les han dado para deshacerse de los residuos, y que les obliga a trabajar diariamente con una agenda para saber cuándo tienen que tirar según qué cosas. A las ya numerosas incomodidades de vivir en una zona con tráfico restringido y estrictas normas urbanísticas, ahora se suma, indica en redes sociales, “la diversión de sacar a pasear los cubos de basura un día sí y otro también, o un remordimiento mortífero por seguir contribuyendo malamente al deterioro planetario”, dice a modo de ironía.

Establecimientos hosteleros

A los establecimientos se les han proporcionado unos contenedores, no cubos porque para ellos no serían operativos, que colocan en las puertas de sus establecimientos hosteleros dentro del período establecido para la recogida. Su impacto visual, como es lógico, es mayor, por lo que, según Eduardo Álvarez, socio de “Las Caballerizas”, “aunque el sistema me parece positivo creo que habría que armonizar lo que es el objetivo de reciclar con la imagen que se ofrece a los visitantes, que es muy importante”.

Nosotros, los empresarios de la zona, “estamos para sumar y estamos por la labor de colaborar con esta iniciativa, pero, supongo que, como todo, se puede pulir y puede ser mejorable, habrás que esperar un tiempo para poder valorar su impacto”.

El PP pide una revisión del sistema de recogida

Precisamente, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cáceres ha pedido al equipo de gobierno que revise esta iniciativa, porque puede generar más problemas que los que evita.

Según el PP, cuando lleguen los meses de calor, a las 20 horas las temperaturas siguen estando altas, lo que generará malos olores como ocurría antes con los contenedores, con la diferencia de que ahora “ese aroma nada agradable salpicará a todo el casco histórico”.

A esto habrá que sumar, dicen los populares, el problema de que atraerá a las muchas colonias felinas que habitan en la ciudad monumental, “que podrán hacer de las suyas reventando las bolsas depositadas” o que los cubos instalados en las zonas de ocio nocturno sean objeto de actos vandálicos y de robos.

El PP, igualmente, indica que algo que también preocupa mucho a los vecinos es “la inseguridad que genera el hecho de que el cubo en la puerta de tu casa indique que estás o no en ella, de modo que se facilite indirectamente información a posibles ladrones”

Para los apartamentos turísticos, agregan los populares, esta nueva fórmula complica la gestión de estos y dificulta la estancia de los clientes.

La idea del ayuntamiento de Cáceres es que el proyecto, que ha contado con una subvención de la Junta de Extremadura de 250.000 euros para la adquisición de los cubos y contenedores y para la puesta en marcha del mismo, “llegue para quedarse” y extenderlo a otros puntos de la ciudad, donde sea factible llevarlo a cabo.