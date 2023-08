Un ayuntamiento de PP y Vox en Extremadura censura una obra de teatro que aborda la violencia machista

PP y Vox, que gobiernan de forma conjunta en Talayuela (Cáceres) con el apoyo de la formación regionalista Extremeñistas, han censurado la obra de teatro El señor puta o la degradación del ser, programada para el 28 de octubre.

La obra es una adaptación del libro escrito por Pedro Luis López, que pone en escena D’liria Producciones, una nueva compañía extremeña que dirige Irene Hernández. La representación aborda la violencia machista, “las violaciones que se cometen y ejercen contra las mujeres, y la permisividad de las instituciones y corporaciones frente a este problema”, según ha explicado Hernández.

La obra, la primera producción de la compañía, se representó por primera vez el 4 de marzo y la empresa había logrado cerrar antes de las elecciones municipales varios bolos para este otoño en localidades de la región como Plasencia, Montehermoso y Talayuela. En esta última estaba previsto que comenzara la gira, pero la concejala de Cultura, Olga Bravo, del PP, comunicó a la compañía a principios de semana que el montaje no tendría cabida en la programación cultural del ayuntamiento porque no se consideraba “idóneo” para los ciudadanos y por el lenguaje utilizado, según la responsable de la empresa.

Una obra “violenta”

El consistorio ha enviado un comunicado en el que justifica su decisión al considerar que es un montaje “no apto para menores de edad”, con un “alto contenido violento, pues contiene violaciones, asesinatos y escenas que no son aptas para todos los públicos” y, según argumenta, la mayoría de los asistentes “son niños acompañados de sus padres y abuelos, y continuar con la programación de la obra no habría tenido sentido porque los menores no podrían acceder a la casa de cultura”.

La concejala ha señalado que el Ayuntamiento ha ofrecido a la productora del espectáculo sustituir esta obra por otra apta para todos los públicos, pero ha comunicado que la única destinada al público infantil en la que está trabajando aún no se encuentra lista para ser representada. “Como no podía ser de otro modo, el equipo de gobierno respeta la libertad de expresión y la libre difusión de pensamientos, ideas y contenidos en todos los ámbitos, pero también vela por la protección de los menores, que ha sido el fundamento esencial para adoptar esta decisión”, ha concluido.

La cultura es la expresión más sagrada e irremplazable de la humanidad. Ni se censura ni moldea. Uno de los mejores lugares en #Extremadura para la expresión y la emoción es el @Festival_Merida. Mis felicitaciones a @JCimarro y al equipo por sus espectaculares cifras 👏🏻 pic.twitter.com/I9K3WNCxZM — María Guardiola (@MGuardiolaPP) 29 de agosto de 2023

La cancelación de este montaje en una localidad gobernada por PP y Vox se produce un día después de que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, escribiese en sus redes sociales: “La cultura es la expresión más sagrada e irremplazable de la humanidad. Ni se censura ni moldea”. Poco antes, en una rueda de prensa con el director del Festival de Teatro de Mérida, Jesús Cimarro, afirmó que la Junta trabajará por una cultura “absolutamente libre, sin censuras, irreverente, ácida, crítica y que nos haga vibrar”.

La portavoz de su Gobierno y consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha querido desmarcarse de la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Talayuela, al que ha responsabilizado de la cancelación de la obra, aunque ha afirmado tener conocimiento que de los cuatro montajes comprometidos por el anterior equipo de gobierno municipal, en manos del PSOE, solo se ha caído 'El señor puta o la degradación del ser'. “El ayuntamiento es libre de hacer lo que quiera”, ha zanjado Bazaga durante la comparecencia semanal tras el consejo de gobierno.

El PSOE y Unidas por Extremadura (UPE) también han reaccionado a la censura de la obra teatral. La portavoz socialista, Soraya Vega, ha advertido a Guardiola que debe “explicar muy bien” los motivos de la cancelación, que es una “consecuencia” de permitir a la extrema derecha entrar en las instituciones, “no solo en la Junta, sino en el resto del territorio”.

Por su parte, la portavoz de UPE, Irene de Miguel, ha lamentado el “cinismo” de la presidenta de Extremadura por la publicación que pocas horas antes había realizado en sus redes sociales en apoyo a la cultura: “Cómo sabía yo que este tuit iba a envejecer mal pero no tan pronto”, ha escrito De Miguel.