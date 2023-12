Extremadura aprueba 2.019 plazas de empleo público para 2023

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la oferta pública de empleo para 2023, que asciende a 2.019 plazas, de las que 700 corresponden a personal funcionario y laboral de la Administración General, 560 para personal docente no universitario y 759 para personal estatutario.

A ellas se unen las 700 plazas para personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General, de las que 55 son plazas para el turno de promoción interna, 138 plazas de Bombero/a Forestal Conductor/a y 507 para el resto de turnos, de las cuales, 370 son de naturaleza laboral y 137 de naturaleza funcionarial.

Esta oferta se conforma con las plazas de personal funcionario, laboral, personal docente no universitario y personal estatutario que no han podido ser atendidas con los efectivos de personal existentes, que figuran en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o en las plantillas de personal docente no universitario y de personal estatutario.

Según la Junta, los procesos de promoción interna para el personal funcionario y estatutario, podrán ser convocados conjuntamente con las convocatorias de turno libre y discapacidad o mediante convocatoria independiente.

La portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha explicado que la Junta ya tiene ofertadas 4.917 plazas de convocatorias de empleo público de años anteriores, aprobadas ya y pendientes de ejecución.

Dentro del apartado de Hacienda y Administración Pública, también ha aprobado el abono del complemento de turnicidad al personal funcionario transferido desde las diputaciones provinciales con destino en los centros sociosanitarios de Plasencia y Mérida en la cuantía prevista en el V Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Junta de Extremadura, con efectos a 1 de enero de 2023.