Extremadura insta al diálogo y al Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad de las pensiones

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este jueves que el análisis del mecanismo dirigido a la sostenibilidad de las pensiones y a la equidad intergeneracional debe ser abordado en el seno del diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo.

Vara se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado en Mérida por la obligación que tendrá España de justificar ante Bruselas que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional, para lo que tendrá que enviar a la Comisión Europea (CE) una evaluación de impacto que así lo corrobore.

Lo establece el acuerdo operativo suscrito por el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario que permite empezar a solicitar el desembolso de fondos sujeto a la comprobación del cumplimiento de los compromisos semestrales.

"Empezamos a entender lo que significa estar en la UE; no es un sitio donde sólo vamos a recoger fondos y nos vamos... cedemos soberanía para construir algo más potente y fuerte", ha dicho Vara en referencia a la Unión Europea.

"Hay derechos y obligaciones, ventajas y pequeños inconvenientes, pues antes hacíamos cosas sin consultar a nadie y ahora hay que dialogar con la UE", ha agregado.

Sobre esta misma cuestión, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este jueves que elevar el periodo de años utilizado para calcular la cuantía de la pensión "no necesariamente conlleva una bajada" de la prestación "sino todo lo contrario".

En una entrevista en TVE este jueves, la vicepresidenta ha señalado que el documento publicado "no cambia nada de lo que ya se publicó en julio" y ha incidido en que se debe revisar el sistema de cómputo de las carreras profesionales para que sea más justo.

"No hay ninguna cifra ni propuesta, vamos a trabajar con los agentes sociales" durante 2022, ha añadido Calviño que ha destacado que si alguien pide algo no es Bruselas sino el Pacto de Toledo. "Bruselas no nos pide nada", ha dicho.