La Junta pondrá en marcha una campaña de comunicación para resolver dudas sobre el plan de ahorro energético

La Junta de Extremadura y la Confederación Regional Empresarial Extremeña han acordado este jueves llevar a cabo distintas iniciativas para clarificar más a empresas, establecimientos y a la ciudadanía extremeña en general las nuevas medidas de ahorro energético implantadas por el Gobierno central.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y varios de sus consejeros se han reunido este jueves en la Sede de Presidencia, con los agentes sociales y económicos de la región para analizar las medidas incluidas en el Plan de Choque de Ahorro y Gestión Energética en Climatización, que se enmarca dentro del Real Decreto-Ley de medidas de sostenibilidad económica aprobado por el Gobierno de España.

A la reunión han asistido, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón; y el responsable de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (CREEX), Javier Peinao; mientras que la secretaria regional de UGT, Patro Sánchez, ha asistido por videoconferencia al estar de vacaciones fuera de Mérida.

Javier Peinado ha dicho a Efe que, más allá del hecho de que la patronal “haya puesto de manifiesto sus dudas” en relación a la “inseguridad jurídica” o a la “confluencia de normativas” que han surgido tras la nueva norma, se ha acordado avanzar en distintas medidas en aras a facilitar el entendimiento del real decreto.

En este sentido, se ha consensuado que la administración regional lidere “un plan de comunicación” sobre estas medidas destinada a toda la ciudadanía.

La necesidad de estos ahorros “no solo afecta a los comercios” sino a la ciudadanía en general pues “todo el mundo consume”, de ahí que este plan no solo contemplará la energía, sino también el agua, más en una situación “de sequía” como la actual.

También se ha llegado a un acuerdo para analizar “qué tipo de cartelería e información debe instalarse en los edificios y locales de pública concurrencia para informar a los usuarios sobre las temperaturas límites” establecidas por el real decreto, pues la norma “no lo concreta” del todo.

“En este sentido se ha establecido consensuar un modelo que se distribuya posteriormente por parte de la Creex a todos los centros de trabajo, y por parte de la Junta de Extremadura en lo que respecta a sus edificios públicos”, ha afirmado.

Además se ha acordado una línea de ayudas, destinada en principio solo al comercio, en el caso de que se deban acometer mejoras en los cierres de puertas, pues “aunque la norma no establece que deba ser un sistema automático, la experiencia dicta que si no existe este modelo el cliente no está pendiente de cerrar la entrada cuando entra o sale”.

“En un mundo como el actual es además lo más lógico que la mayoría de los locales opten por un cierre automático, -ha dicho- el cual sin embargo tiene un coste”.

La Creex también ha traslado que “en el tema de los horarios no parece muy razonable que no se diferencie en función de las zonas, de la temporada del año, del impacto económico que tiene en las empresas o de las medidas ya utilizadas por las compañías para ahorrar energía”.

En este último caso “no es lo mismo una empresa que haya apostado ya por luces LED que otra la cual posea aún iluminación tradicional de halógeno”.