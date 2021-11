Podemos pide a la Junta que Unicaja no reciba fondos europeos por el cierre de oficinas en Extremadura

La coordinadora general Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido a la Junta que, ante la llegada de "muchísimo dinero" de los fondos europeos no destine "ni un euro" a entidades financieras que como Unicaja cierran oficinas en la región pese a que tienen beneficios. La entidad prevé cerrar 78 oficinas y despedir a 153 trabajadores en la región.

De Miguel ha asegurado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Unicaja supone "un nuevo error" y "no se puede permitir", ya que supone una nueva exclusión financiera para muchos municipios extremeños y afecta, sobre todo, a personas mayores. Además, ha insistido en que la decisión de la entidad no responde a la crisis económica o financiera, puesto que está teniendo beneficios con la fusión de con Liberbank, de la que forma parte Caja de Extremadura, con subidas "insultantes" en los sueldos de sus directivos.

A su juicio, se cierran oficinas para generar aún un mayor beneficio, y ha señalado que del mismo modo que en 2008 se produjo "una estafa" que obligó a rescatar a las entidades financieras, en la actualidad "se está ante otra estafa".

Irene de Miguel ha recordado que ya en 2018 pidió a la Junta que cancelase todas las cuentas y no licitara con entidades que no tengan ningún tipo de responsabilidad territorial ni social, que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Extremadura. "Pero el gobierno de Fernández Vara sigue en la inacción permanente ante las entidades financieras que deciden condenar a los extremeños a no tener servicios básicos", ha remarcado.

Por este motivo, Podemos incluirán en las enmiendas de los presupuestos de 2022 y la Ley de Reto Demográfico que ninguna entidad que no tenga responsabilidad social y territorial y que cierre oficinas aun teniendo beneficios pueda tener ningún contrato o licitación con la administración pública.

Por otra parte, De Miguel ha criticado el "comentario absolutamente machista" del expresidente de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra hacia la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de la que dijo "que era peligrosa", además de señalar que el dirigente socialista confunde "principios y profunda convicción con intereses personales".

En este sentido, le ha recordado los logros alcanzados por Yolanda Díaz en beneficio de los trabajadores más vulnerables, y ha asegurado que para Unidas por Extremadura "lo peligrosos son los que se llenan hablando de la gente trabajadora y de obrero y son amiguetes de los directivos de las grandes empresas que abusan de los trabajadores".