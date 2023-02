Vara ve excesivo que se tarden tres años en proyectar la electrificación ferroviaria Talayuela-Toledo

Al presidente de la Junta Fernández Vara le parece demasiado largo que se tarden tres años solo en proyectar la electrificación del tramo ferroviario Talayuela (Cáceres)-Illescas (Toledo); luego queda además adjudicar el proyecto, y hacer la obra.

“Me parece un tiempo excesivo”, ha dicho tras la noticia adelantada este martes por elDiario.es Extremadura de la publicación por parte de Adif del concurso para redactar ese proyecto en el plazo de 36 meses a partir de que se adjudique en esta próxima primavera.

Se trata de electrificar la actual línea convencional en ese tramo de 157 kilómetros que enlaza con la electrificación ya adjudicada de la línea de alta velocidad a partir de Talayuela, y por el otro extremo conecta con el tramo Illescas-Humanes (Madrid) que será objeto de una mejora amplia electrificación incluida para extender las cercanías de Madrid hasta esa localidad toledana.

En declaraciones a los periodistas en Cáceres, Vara asegura que su descontento con tanda demora se la hará saber en la reunión que el Gobierno extremeño tendrá con Adif en las próximas semanas.

No obstante, “me parece un paso, que no solo vayamos a tener la electrificación de la línea de alta velocidad sino también la línea convencional; muy buena noticia porque no todo en la vida es alta velocidad, también hay trenes convencionales que cuanto mejor vayan, mejor para todos”.

“Eso es algo que pedimos en el Pacto por el Ferrocarril y que ahora empieza a ser una realidad”.

Un paso más

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) se ha mostrado satisfecho, según la portavoz: “Es una buena noticia y lo que se está haciendo es trabajar a golpe de boletines oficiales del Estado”.

La administración local talaverana se pondrá en contacto con los responsables de la electrificación para que las obras sigan hacia delante.