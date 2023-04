Extremadura considera que las aulas “están todavía fresquitas” y no activará medidas por el calor

La consejera extremeña de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha dicho que “hoy por hoy” no se dan las circunstancias para que los centros educativos tengan que poner en marcha medidas por la subida de las temperaturas y ha añadido que aunque hoy o mañana puedan subir “las aulas están todavía fresquitas”.

Gutiérrez, que ha asistido al acto de clausura del programa de Cultura Emprendedora, ha pedido tranquilidad a la comunidad educativa, ya que los mecanismos están ya en marcha y cada centro tiene las instrucciones para, en función de su autonomía, tomar las decisiones que considere oportunas.

No obstante, ha precisado que para ello es necesario que tanto el Centro de Urgencias y Emergencias 112, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activen la alerta por ola de calor, algo que no ha sucedido por el momento. “No se dan las circunstancias y aunque hoy o mañana pueda hacer mucho calor, en las aulas todavía no hay continuidad de exposición al calor y están todavía fresquitas”, ha remarcado.

La consejera ha insistido en la autonomía de los centros para adoptar las medidas que consideren en función de las características del mismo y de la zona en la que estén ubicados, una vez activado el protocolo. Entre las medidas que pueden adoptar los centros educativos figuran la flexibilidad horaria, cambios de clase y de espacios, aunque Gutiérrez ha añadido que los colegios conocen perfectamente cuales son.