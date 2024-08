Extremadura dedica un 8% del gasto público en educación a financiar colegios privados

Extremadura es de las que menos gasto público en educación destina a financiar centros privados y la segunda comunidad autónoma -solo precedida de Castilla-La Mancha- con mayor porcentaje de alumnado en centros públicos en las etapas obligatorias, en concreto el 78,7 % en Educación Primaria y el 76,5 % en Secundaria, mientras que lidera la etapa de Educación Infantil con el 80,7 %.

Así se refleja en el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2024, que refleja una reducción continua del gasto en conciertos educativos a partir de 2011 y un repunte en 2014 que se ha mantenido en el curso académico 2021-2022, el último dato disponible.

En España, las administraciones destinan fondos a la financiación en forma de conciertos económicos y subvenciones a la enseñanza privada desde 1985. Es uno de los países de la OCDE con mayor peso de la educación concertada.

Las comunidades que destinan un mayor porcentaje de gasto público en educación a financiar centros privados son: País Vasco, Madrid e Illes Balears, con 25,2 %, 19,6 % y 18,7 % respectivamente; y las que menos porcentaje dedican son Canarias, Extremadura, y Castilla-La Mancha, con 8,4%, 8% y 8%, respectivamente.

El gasto de las administraciones educativas dedicado a la enseñanza concertada ha pasado de 5.779 millones de euros en 2011 a 7.426 millones en el 2021. Las comunidades aumentan su gasto en 1.645 millones y el Ministerio de Educación en 1,5 millones. “Se observa una disminución continua del gasto en conciertos a partir de 2011 y un repunte en 2014 que continúa en el 2021”, expone la estadística oficial.

El gasto en educación concertada, sobre todo en Primaria y Secundaria

Respecto a su distribución por enseñanzas, la mayor proporción de gasto en conciertos corresponde a las etapas obligatorias, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, con el 33,8 % y el 31,6 % respectivamente. Les siguen la Educación Infantil con el 15,8 %, la Formación Profesional con un 7,7 % y la Educación Especial, con el 5,9 % del total.

La estadística del Ministerio de Educación publicada hace unos días muestra que la mayor parte del alumnado estudia en centros públicos y que los mayores porcentajes de matrícula en los concertados están en 2º de infantil y primaria, ambos con un 28,4%, secundaria (29,2%); y en Bachillerato y FP Grado Superior, 14,1% y 9,4%, respectivamente.

Melilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Andalucía destacan por sus elevados porcentajes de alumnado en centros públicos en las etapas obligatorias, mientras que el País Vasco es la comunidad con mayor porcentaje en enseñanza concertada en el conjunto de todas las etapas no universitarias. En la privada no concertada, los mayores porcentajes en todas las enseñanzas no universitarias corresponden a la Comunidad de Madrid.

Según la estadística oficial, desde 2012-13 hasta 2021-22, la distribución del alumnado según el modelo de financiación es bastante estable en general, pero destaca el aumento de la privada no concertada en la FP de Grado Superior, que pasa del 6,9 % al 26,4 %.

Aunque con menor variación, la estadística subraya el aumento del peso de los centros públicos en el primer ciclo de infantil (0-3 años), que ha pasado del 51,6 % al 53,5 %.

En el curso 2021-22, el 19,1 % de los centros no universitarios tiene concertadas todas o parte de las enseñanzas impartidas y escolarizan al 24,8 % del alumnado, frente al 67 % del estudiantado en los públicos y el 8 % en los privados no concertadas.