Los negocios de Educación Infantil rechazan gestionar las ayudas de la Junta para las guarderías privadas

La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) pedirá este jueves a la Junta no asumir la gestión del 'cheque guardería' a partir del 1 de enero, ayudas para la escolarización que “podrían no estar garantizadas” si la Administración autonómica no se hace cargo de esta gestión.

Se trata de ayudas de 200 euros al mes para escolarizar niños de 2-3 años, nacidos en 2022, que el próximo curso llegarán también a alumnos de 1-2 años, según ha anunciado recientemente el Ejecutivo regional, para que puedan recibirlas los niños matriculados tanto en segundo como en tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil.

El presidente de la asociación, Juan Ruiz Subirán, ha manifestado a EFE que el sector trasladará en una reunión este jueves con responsables regionales de Educación e Igualdad, entre los que estará la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, que las guarderías no pueden hacerse cargo de esta gestión, debido al esfuerzo y trámites que representa.

A su juicio, si la Junta de Extremadura no cambia el procedimiento de estas ayudas y realiza los trámites oportunos para que lleguen directamente a las familias (y no a través de las propias guarderías como sucede desde el pasado septiembre), estas ayudas “podrían no estar garantizadas”, ha dicho.

El sector teme además que “si hay un cambio de gobierno en la región el nuevo Ejecutivo pida a las guarderías documentación sobre los trámites realizados que no hubiera pedido el actual gobierno o de la que ya no se disponga al pasar bastante tiempo, cuestión que podría poner en riesgo la supervivencia de los propios negocios”.

En este sentido, Ruiz Subirán ha recordado que las guarderías “no son gestores de la administración”, sino negocios con profesionales con un perfil que “no es el adecuado para gestionar trámites administrativos, los cuales desconocen, lo que puede llevar a que la ayuda se gestione mal”

Las guarderías han asumido desde el pasado septiembre la solicitud del primer pago de estas ayudas, tal y como exigía el Ejecutivo autonómico, y deberán gestionar su abono a las familias una vez las reciban los propios negocios (dinero que además “aún no ha llegado”), trámites que el sector considera debe asumir la Junta desde enero del próximo año.

La asociación ha incidido en que las ayudas están condicionadas “a un acuerdo entre la Administración y las guarderías”, y por tanto “no están garantizadas”.