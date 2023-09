La Universidad de Extremadura recibe a sus cerca de 200 estudiantes extranjeros este semestre

La Universidad de Extremadura ha dado esta semana la bienvenida a los 190 estudiantes de movilidad internacional procedentes de universidades extranjeras, la mayor parte de Italia, México y Francia, que convivirán este primer semestre en los campus de Cáceres y Badajoz, además de en Mérida, atraídos por sus programas de estudios, su cultura y la gastronomía.

Así, la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz han acogido los actos del llamado 'Welcome 2023/24. UEx Open and Safe for you', en los que responsables de UEX han dado la bienvenida a estos alumnos. Posteriormente se les ha ofrecido una visita por las instalaciones del campus y por las ciudades de acogida.

Muchos de ellos estarán el curso completo, siendo la mayoría procedentes del programa europeo Erasmus, mientras que 77 vienen de fuera de Europa este semestre. De ellos, 95 estudiarán en Badajoz, 89 en Cáceres y 6 en Mérida.

A su vez, la segunda parte del curso académico, el próximo año, se espera la presencia de 207 universitarios de movilidad internacional, según los datos aportados por la universidad extremeña. Filosofía y Letras (34), Medicina (23), Económicas (20) y Veterinaria (20) son las facultades con más estudiantes extranjeros estos meses.

“Aparte de lo que puedan aprender desde el punto de vista académico, es un valor añadido desde el punto de vista profesional, adquieren habilidades que no adquieren en su universidad de origen o zona de confort”, ha expuesto la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Alicia González.

La responsable universitaria ha asegurado que se quiere potenciar la movilidad de los estudiantes y ha animado a estos a cursar al menos un semestre en el extranjero por los beneficios a nivel personal, las vivencias y experiencias, y a nivel formativo, también a la hora de buscar un empleo.

Muchos de ellos confiesan que vienen a reforzar su conocimiento del idioma español, como Artur, natural de Francia, que con 18 años estudiará Lingüística en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres, “siguiendo los pasos” de su profesor de español en su tierra natal quien también realizó una estancia Erasmus en la capital cacereña.

Entre los estudiantes extranjeros presentes en Extremadura hay una treintena de nacionalidades, entre ellas la estadounidense, cuyo estado de Iowa es un fijo desde hace 20 años en la UEx, exportando universitarios. Una de ellas es Paige, de 19 años, quien llegó hace dos días a la ciudad cacereña para estudiar un curso de Lengua, Cultura y Civilización españolas especialmente diseñado para los estudiantes procedentes de Iowa, ocho este año, una cifra menor que en otras ocasiones. “Me encanta la ciudad; elegí Cáceres porque está en España, es lo que yo quería, quiero mejorar mi español, es lo que busco, y estoy muy emocionada por aprender la cultura y conocer mucha gente”, ha asegurado esta joven universitaria, atraída por el idioma.

En otros casos es la oferta propia de estudios la que hace que se decidan por la UEX, como le pasó a Valeria, procedente de la Universidad de Caldas (Colombia) y que viene a hacer su último año universitario a la Facultad de Veterinaria, que ya conocía. En su opinión, el programa de Veterinaria de la UEX y sus prácticas son “bastante completas y chéveres”. Además, “la ciudad es bonita” y le habían hablado muy bien de la gastronomía “hasta el momento de probarla”, ha confesado Valeria, agradecida por la bienvenida recibida.