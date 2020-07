Un incendio sin heridos en la fachada del edificio del SES impide a los trabajadores acceder a su puesto

Un incendio originado en la sala de calderas ha afectado al exterior del edificio del Servicio Extremeño de Salud (SES) en Mérida sin que se hayan registrado heridos.

El siniestro, que comenzó en torno a las dos y cuarto de la mañana, se propagó a la fachada y requirió el traslado de siete dotaciones de bomberos para su extinción.

A pesar de lo aparatoso del incendio, el interior del edificio no se ha visto afectado. No obstante, los trabajadores del Complejo de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que incluye también los edificios del SES y del Servicio de Atención a la Dependencia (SEPAD), no pueden acceder este viernes al inmueble. Su interior se ha visto afectado por el humo, especialmente en las plantas segunda y tercera.

Sin daños personales ni estructurales

La Junta de Extremadura ha informado en nota de prensa de que el siniestro no ha causado daños personales ni estructurales en los edificios de este complejo.

Aún será necesario evaluar los desperfectos del interior, por lo que la Consejería ha comunicado a todos sus trabajadores que no pueden acceder al edificio y que este viernes hagan teletrabajo.

La previsión es que el lunes se pueda reanudar el trabajo presencial en las dependencias de la Consejería, ya que el incendio no ha afectado a los sistemas de información ni al operativo del sistema Jara.

"Respuesta ágil y rápida"

El fuego ha comenzado en el exterior de la torre de la caldera de biomasa que alimenta de energía al edificio y se ha ido propagando por la cubierta alrededor de éste.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que se encuentra en La Rioja en la Conferencia de Presidentes, ha estado en todo momento al corriente de la evolución del incendio y ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Facebook agradeciendo a los bomberos su respuesta ágil y rápida.