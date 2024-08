Extremadura prorroga hasta el 1 de septiembre el periodo de descorche

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha aprobado prorrogar la fecha de finalización establecida para la ejecución de los trabajos de descorche desde el 15 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024.

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este viernes una resolución de la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por la que se modifica el periodo establecido para la ejecución del descorche previsto en el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en la región. Dicho decreto establece que el periodo para realizar la saca del corcho será del 15 de mayo al 15 de agosto, ambas fechas inclusive.

Igualmente, dicha disposición prevé que, por razones meteorológicas o a solicitud de personas titulares, la Dirección General competente en materia de aprovechamientos forestales podrá, mediante resolución motivada, suspender los descorches, adelantar la fecha de comienzo o prorrogar la de finalización.

La evolución de las variables meteorológicas registradas en los últimos meses en Extremadura “está siendo favorable para realizar la saca del corcho, siempre que se cumpla el condicionado impuesto, especialmente los puntos en los que se establece que, no se extraerá el corcho que no se despegue bien y no se realizarán heridas a la capa madre, paralizando el descorche en estos casos”. En consecuencia, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha acordado prorrogar la fecha de finalización establecida para la ejecución de los trabajos de descorche desde el 15 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2024.