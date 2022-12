El alcalde de Mérida: Guardiola, que “venía a renovar” hace castings para elegir candidatos del PP

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha criticado que la presidenta regional del PP, María Guardiola, que “venía a renovar” haga “castings” para elegir a sus candidatos a las municipales, con una actitud que, a su juicio, “parece hasta un poco caciquil”

En un desayuno informativo para hacer balance del año y a preguntas sobre la decisión del PP de retirar a Fátima Mulero como candidata a la alcaldía de Mérida siete días después de su designación, el primer edil ha recordado que en el PSOE se hacen primarias y se consulta a la militancia. “Si trata así a los suyos cómo va a tratar a los ciudadanos”, se ha preguntado Rodríguez Osuna, que considera que Guardiola “está inhabilitada, lo ve cualquiera que lo vea desde fuera, no solo en Mérida, sino en toda Extremadura”.

El primer edil emeritense también ha lamentado que se intente dar “lecciones de cómo gobernar” cuando a escasos meses de las elecciones “va a poner como candidato o candidata un cantante, futbolista o el primero que se le ocurra”, para que diga a los que llevan 8 o 9 años trabajando que tenemos que hacer en Mérida, eso no cuadra“.

A su juicio, la política “es mucho más seria de los tuiter y los videos, porque yo recibo muchos días a mucha gente con sus problemas y no me hago una foto”.

Rodríguez Osuna ha aseverado que no sabe que harán los ciudadanos el 28 de mayo en las elecciones pero vaticina que “no va a llegar ni a líder de la oposición, no lo va a ser porque alguien dirá que se han equivocado, no con la de Mérida, sino con la de EXtremadura”.