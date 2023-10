Un concejal de Vox acusa al alcalde de Mérida de llamar “a todos los parias de la Tierra” tras acoger a más de 200 inmigrantes

Nuevo enfrentamiento entre Vox y el alcalde de Mérida, el socialista Antonio Rodríguez Osuna, a cuenta de los inmigrantes procedentes de Canarias y que están acogidos en el centro de tránsito de la capital extremeña. El concejal de extrema derecha Francisco Piñol ha acusado al regidor en el último pleno de hacer un llamamiento para que “vengan todos los parias de la Tierra” al poner a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el antiguo albergue para recibir y atender a estas personas.

Según la RAE, paria es una “persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por ser considerada inferior”, pero Piñol, ya protagonizó otra polémica por relacionar homosexualidad y pedofilia, en un pleno municipal este verano.

El edil de extrema derecha incluso ha llegado a cuestionar si el alcalde tiene “un interés propio para que vengan esas invasiones de gente” y también ha preguntado a Rodríguez Osuna si el ofrecimiento que hizo para que Mérida acogiera a inmigrantes llegados en patera a Canarias lo hizo “por quedar bien ante Pedro Sánchez o porque lleva ”la línea política de su partido de destruir la unidad de España con una inmigración masiva“.

Antes estas insinuaciones y acusaciones, Rodríguez Osuna ha afirmado que Vox tiene un sentido “patrimonial del país, de las costumbres, de las personas” en el que aquellos “que no piensan como ustedes no tienen derecho a estar en la vida” y ha acusado a Piñol de ser un “nostálgico de las dictaduras de Franco y Videla”. El alcalde también ha subrayado, además, que trabajará “firmemente” para que en las próximos elecciones municipales el partido de Santiago Abascal no consiga ningún concejal.

Además, el regidor ha recordado que las instalaciones del albergue pertenecen ahora al Gobierno central, donde se proyecta un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) que costará 800.000 euros. El Ministerio licitó la mejora y ampliación del centro, que adjudicó por 14 millones de euros, con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Ampliación del centro de Mérida

Hasta el momento Extremadura ha recibido 380 inmigrantes que en las últimas semanas ha llegado a Canarias: 200 en Mérida, 140 en Malpartida de Cáceres y 40 en Cáceres. Pero este viernes se espera la llegada este viernes de otras 27 personas a la capital extremeña y en las próximas semanas se ampliarán estas instalaciones para ampliar su capacidad hasta las 800 plazas. La comunidad también recibirá a 25 extranjeros menores de edad llegados también en patera, tal y como se pactó en la conferencia sectorial entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas.

Debido a la disposición del alcalde de Mérida de recibir a grupos de migrantes para que sean atendidos, Vox ha intentado impulsar su reprobación por “atentar contra los intereses de la ciudad”. El líder del partido de extrema derecha en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha advertido de que la acogida es un “riesgo” para la seguridad de Mérida y mostró su desacuerdo con la postura a favor de la Junta de Extremadura, donde Vox gobierna con el PP.

El también senador ha recordado la posición de Vox en contra de la inmigración ilegal y de la regularización cuando llegan a España por la vía de los hechos, ya que algunos se dedican a la delincuencia o vienen “radicalizados por cuestiones religiosas”.

Debido a estas palabras, el PSOE de Extremadura presentará una denuncia contra el líder autonómico de Vox por un delito de odio porque sus declaraciones “persiguen de manera clara desencadenar una respuesta emocional de hostilidad, intolerancia y miedo hacia las personas inmigrantes”.