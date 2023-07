El alcalde de Alburquerque no ve otra salida que un rescate financiero por parte de Junta y Diputación

El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez (IPAL), ha anunciado que la situación económica del Ayuntamiento es “endiablada” porque no hay margen de maniobra, ha pedido un “rescate financiero” y que se exijan responsabilidades a los autores del “expolio” que ha sufrido el Consistorio.

En sesión plenaria extraordinaria, convocada para ofrecer información de la situación económica de las arcas municipales, ha advertido que en el segundo semestre del año en curso no se contará con liquidez suficiente para afrontar los pagos de nóminas, de sentencias desfavorables, a proveedores y de suministros.

Ante esta situación, “que será aún peor en próximos años al aumentar el pago de los créditos ICO, hasta un total de 11,2 millones de euros de deuda”, Gutiérrez ha solicitado sendas reuniones con los presidentes de la Junta de Extremadura y de la Diputación de Badajoz, “porque necesitamos ayuda externa, un rescate financiero”.

Sin embargo, ha apuntado que dada la situación de “vacío de poder” generada por el periodo electoral actual, no han sido aún posibles estos encuentros.

Al haber más gastos que ingresos, no existe capacidad de respuesta por parte del Consistorio, de modo que “la situación es endiablada, no tenemos margen de maniobra”, ha reconocido el alcalde, quien ha añadido que no desea crear alarma entre la población, sino hacerles partícipes del estado de la situación y buscar soluciones.

“Hay que tomar más medidas impopulares. No podemos mantener una plantilla sobredimensionada que habrá que reducir no renovando contratos, y por otro lado hay que hacer viables económicamente las residencias municipales, que son servicios muy deficitarios”, ha advertido.

Ha criticado además que antes del último año gobernado en coalición por IPAL y PSOE “no hubo control” desde la Intervención del Ayuntamiento“, por lo que ha pedido que se lleve a cabo una investigación sobre lo ocurrido.

“Una investigación a fondo, que ponga las cosas claras, porque no es lógico que los responsables de este expolio, directos e indirectos, se vayan de rositas y paguemos ahora los demás”.

Por último, ha pedido colaboración, “que todos arrimen el hombro, porque todo está mal y no tenemos medios económicos, humanos, ni materiales para dar respuesta a las demandas de los vecinos”.

Desde el PSOE, su portavoz, Esther Gamero, ha agradecido la claridad y transparencia ofrecida por el alcalde en su informe, ofreciéndose “para ayudar en lo que sea necesario” y ha puesto dos condiciones para apoyar las medidas a llevar a cabo, “que se haga respetando la legalidad, y que se mantenga el status quo social y no se menoscaben las tareas sociales”.

Desde el PP, Luis Paniagua ha agradecido también la transparencia y sinceridad de la alcaldía, pero ha echado en falta más detalles del capítulo de ingresos y gastos, dado el estado ruinoso que presentan las arcas municipales.

Ha indicado que respalda que se tomen medidas drásticas y ha considerado que “si hay que privatizar residencias y despedir trabajadores, y otras medidas que nivelen los balances, habrá que hacerlo”.

En cuanto a la petición de responsabilidades ha exigido que sean efectivas cuanto antes porque “estamos tardando demasiado” porque al ex alcalde Ángel Vadillo “le queda un año para que le prescriba cualquier delito económico o fraude que haya cometido”.