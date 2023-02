Camino libre para que Fernando Baselga sea el candidato de Ciudadanos en Extremadura

El diputado de Ciudadanos Extremadura Fernando Baselga será el único candidato a las primarias del partido después de que el afiliado pacense Nacho Rama, quien también se presentó al proceso, haya renunciado a reunir los apoyos necesarios para ratificar su candidatura y haya avalado la de Baselga en un comunicado personal.

De este modo, Baselga será el único candidato a coordinador de la formación naranja en la región -responsabilidad que en la actualidad desempeña el también diputado David Salazar- y previsiblemente también a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones autonómicas del próximo mayo.

En rueda de prensa en la sede regional del partido, el parlamentario ha asegurado contar ya con el 80 por ciento de los apoyos necesarios y ha negado haber alcanzado un pacto con partidos regionalistas como ha informado algún medio de comunicación, aunque no lo ha descartado en un futuro. “Si podemos llegar a acuerdos que sean beneficiosos para los extremeños, por parte de Ciudadanos Extremadura no habrá ningún inconveniente si Madrid nos autoriza, pero actualmente no hay ningún pacto”, ha aclarado.

En esta línea, ha argumentado que las coaliciones son la “única” posibilidad que tienen los partidos pequeños para llegar al 5 por ciento de votos establecido en la ley para obtener representación, por lo que Cs mantiene negociaciones con los regionalistas, con los que tiene “muchas cosas” en común, según ha dicho.

“Tenemos que aprovechar todos los votos para llegar a ese 5 por ciento, porque estamos compitiendo contra dos grandes partidos y es la única posibilidad”, ha insistido el diputado. No obstante, ha aclarado que cualquier pacto con otros partidos deberá ser aprobado por el partido a nivel nacional.

Baselga ha agradecido además a la secretaria de Organización de Cs Extremadura, María José Calderón, que se haya integrado en su lista y ha mostrado su predisposición para lograr la máxima unidad en el partido.

Asimismo, ha manifestado su apoyo al actual coordinador regional del partido, quien “se ha autodescartado” del proceso al no presentar su candidatura. “Tiene todas las puertas abiertas para decidir dónde quiere ir y mi total apoyo”, ha declarado Baselga.