Carpetazo a un presunto corte de mangas en el Parlamento regional

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha pedido a los servicios de la Cámara la retirada del diario de sesiones de la intervenciones producidas después de que el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón acusara al diputado socialista Vicente Valle de haberle hecho un "corte de mangas", ya que según la presidenta "en el vídeo no se ve nada".

Antes de comenzar las votaciones en la sesión de la tarde del pleno que se ha celebrado este jueves, el portavoz socialista, Carlos Labrador pedía la palabra debido a las "opiniones inexactas y lesivas" que se habían vertido contra su compañero Vicente Valle, ya que, según ha dicho, "en ningún momento" ha hecho el gesto del que se acusa.

Además, pedía que el diputado popular que se retractase y pidiese disculpas.

Según la otra parte, Carrón, el diputado socialista le habría hecho un "corte de mangas" mientras se debatía una iniciativa que pedía a la Junta que no siga con el proceso de licitación de la gestión del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) de Plasencia y la adscripción de sus trabajadores a la plantilla del SES", rechazada por la mayoría socialista.

Blanca Martín ha explicado que en el momento de esos hechos no estaba presidiendo el pleno, pero ha podido ver el vídeo de la sesión "y no se ve nada", por lo que, una vez escuchado los dos grupos políticos " y como no se ve nada", ambas intervenciones no aparecerán en el diario sesiones.

"No hay pruebas y no voy a convertir el hemiciclo en gran hermano", ha concluido Blanca Martín.