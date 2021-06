"Creo que es necesario intentarlo", dice ahora Vara sobre los indultos

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha recordado que los indultos figuran en la Constitución y cree que "es necesario intentarlo".

"No sé si todo esto va a servir para algo o no, pero creo que es necesario intentarlo, lo contrario ya sabemos donde nos conduce: a referéndums ilegales en Cataluña", ha indicado en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, en contestación a una pregunta del PP.

El presidente regional de ese partido, José Antonio Monago, le ha planteado cuáles son las razones por las que "ahora" asume los indultos a los condenados por sedición a pesar de que el Tribunal Supremo no ha cambiado su informe en contra.

Fernández Vara ha subrayado que las políticas del Gobierno del PP provocaron dos referéndums ilegales en Cataluña, "delante de sus narices, con urnas en los colegios", por su dejación de funciones.

Lo que ocurrió entonces le produjo "tanta indignación como al que más", pero ahora lo que se discute no es el "reproche" si no si es posible una patria "indivisible y común", en igualdad de derechos y deberes, en la que los independentistas no se quieran quedar con una parte de España y otros españoles hacer una patria "excluyente y exclusiva".

Fernández Vara ha resaltado que las políticas socialistas han hecho que ahora uno de los líderes independentista haya reconocido públicamente que se equivocaron y que no lo volverán a hacer.

A su juicio, convertir a los jueces "en los árbitros de la política es mal asunto".

Indultos "injustos"

Monago ha recordado que algunos representantes de Cataluña quebrantaron gravemente las normas que prometieron o juraron cumplir y por ello fueron "justamente" procesados, condenados y encarcelados.

Y ahora, ha advertido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se convierte en "juez y parte", y los va a indultar con criterios que no tienen que ver con la justicia y cuando algunos independentistas han expresado su voluntad de reincidir.

"Diga lo que piensa y no diga lo que usted cree que le puede agradar al de Moncloa", ha indicado Monago, que ha acusado al presidente extremeño de intentar "blanquear" el indulto.