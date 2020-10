Cs amenaza con expulsión a los otros tres diputados autonómicos rebeldes

La dirección nacional de Ciudadanos (Cs) ha advertido a los tres diputados del Parlamento autonómico que pretendían dar un golpe de mano y nombrar su propia dirección de grupo, que si siguen en su actitud, habrá sanciones, entre las que figura la expulsión del partido.

Los advertidos son Marta Pérez Guillén, José María Casares y Joaquín Prieto, que junto a un cuarto que va a entrar en la Asamblea de Extremadura, Fernando Rodríguez, se rebelaron contra su compañero David Salazar, que ha sustituido a Cayetano Polo como líder regional; uno de ellos, Rodríguez, ya ha sido expulsado por encabezar la desobediencia.

"Si no conseguimos hablar con ellos y persisten, habrá sanciones", ha dicho el vicesecretario general de Cs, José María Espejo, que este martes se ha desplazado a Mérida con el objeto de mantener una reunión con todos los diputados que conforman el Grupo Parlamentario de Cs en Extremadura.

Sin embargo, a la hora establecida para dicho encuentro, previsto en la sede regional del partido, los tres diputados firmantes del citado escrito no habían acudido, tal como ha expuesto Espejo, quien ha explicado que el objetivo de la convocatoria era "explicarles las normas internas de Cs", las cuales fueron aprobadas en el último congreso nacional del partido.

Ofrecen un acuerdo

Los cuatro díscolos afirmaron anoche en un escrito recogido por la agencia Efe que estaban dispuestos a reconocer a David Salazar como nuevo presidente del grupo parlamentario, con algunas condiciones.

Según ellos, habrían han traslado a la dirección nacional su voluntad de hacerlo así.

Afirmaban que Marta Pérez, Joaquín Prieto, Fernando Rodríguez y José María Casares habían mantenido por la mañana una reunión con el secretario de Organización Nacional, Borja González, para trasladarle esta cuestión.

Los cuatro rebeldes pedían que las decisiones derivadas de la gestión del grupo parlamentario y el resto de cargos sean tomadas democráticamente todos ellos.

A la torera

Según el vicesecretario general nacional, Espejo, el escrito que los cuatro mandaron a la Asamblea, decidiendo su propia dirección de grupo, contradice el reglamento de la Cámara legislativa extremeña, pues una de las firmas era de Fernando Rodríguez, quien aún no tiene su acta de diputado.

No se sabe todavía si Rodríguez tomará posesión como diputado autonómico en lugar de Cayetano Polo, o renunciará. Si lo hace, y como adelantó elDiario, no podría formar parte del Grupo Parlamentario, por lo que podría pasar a constituir el Grupo Parlamentario mixto (ahora llamado no adscrito).

"Han actuado por su cuenta y riesgo" y "se han saltado las normas a la torera", ha dicho Espejo, quien, a preguntas de los medios de comunicación, ha reconocido que ha habido "guerra de sillas".

Recuerda que las normas del partido fueron aprobadas en el último congreso nacional del partido, que dio un respaldo del 78 % a las mismas, incluido el voto de Polo, quien a la hora de anunciar su baja del partido y su renuncia al acta de diputado alegó su rechazo a que la dirección nacional decidiera quién debe dirigir el partido en Extremadura y defendió que fueran los militantes.

"Lo lamentable es que alguien -en referencia a las personas firmantes del escrito- esté más pendiente del sillón" que de trabajar por "la sanidad y el empleo" de la sociedad.