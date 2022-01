Fernández Vara sobre la ola de críticas a Garzón: “Están convirtiendo la política en el peor de los escenarios”

Un dirigente socialista ha dado un paso al frente para intentar frenar la ola de críticas contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, tras la manipulación de sus declaraciones sobre la industria cárnica en un diario británico, sobre todo por el PP y Vox, pero también por responsables del PSOE, como los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page.

Pero el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha desmarcado este martes de las duras respuestas de sus compañeros de partido, que incluso ha censurado: "Lo que puedan hacer los demás me parece bien, pero su posicionamiento, sus opiniones y estar todo el día con frases hechas convierten la política en el peor de los escenarios".

Fernández vara ha ido más allá y ha admitido que es "difícilmente entendible pedir responsabilidad a los ciudadanos ante tanta irresponsabilidad como se está viendo a lo largo de las últimas semanas con unas declaraciones que parece que solo quieren conseguir resultados electorales".

Pero a pesar de ello, ha defendido la industria cárnica y la ganadería de Extremadura, que es "consecuencia de un esfuerzo de generaciones", y cuya "calidad y cantidad se debe al trabajo de los empresarios y de los veterinarios. "Eso es lo que debemos poner en valor porque estar pidiendo todo el día dimisiones, que sabes que se van a producir o no, forma parte de un guion que a mi cada vez me gusta menos y que tiene que ver con la fanfarria y no con la realidad", ha concluido Fernández Vara.