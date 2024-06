Gallardo cree que el objetivo en la denuncia por el hermano de Sánchez es él

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, cree que el objetivo de la denuncia por el hermano de Pedro Sánchez es quebrar su reputación como secretario general del PSOE extremeño.

“Todo está conforme a la ley”, aseguró al ser preguntado en Cáceres por esta denuncia, y recuerda que el equipo de Gobierno de la Diputación de Badajoz, con mayoría absoluta del PSOE y el cual preside, respaldó -a petición del PP- constituir un Comisión no Permanente en relación a la labor que lleva a cabo David Sánchez, lo que refleja que “no hay nada que ocultar”.

Tras apuntar que “en política no hay nada casual”, Gallardo ha dicho que la denuncia ha sido presentada por “un pseudosindicato” que “tiene todo sucio y más las manos. No me preocupa en absoluto”, ha incidido.

Él confía en la Justucia, “en la que los jueces hacen su trabajo; si hay una denuncia, sea falsa o veraz, hay que comprobarla y eso forma parte del propio Estado de Derecho”.

“Es el derecho a denunciar de algunos aunque signifique la quiebra del prestigio de otros”.

Por su parte el diputado responsable de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas, quien ha lamentado que “algunos quieran sacar petróleo de donde no lo hay”, ha explicado que David Sánchez Pérez-Castejón “entró en un proceso de selección como alto directivo de esta casa”, cuya resolución determinó su designación.