Guardiola deja claro que no meterá a la Junta en “maratones judiciales” para defender Elysium City

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha dejado claro que su gobierno no está para meterse en “maratones judiciales” ni “laberintos legales” y, por tanto, ha insistido en que no recurrirá la sentencia del TSJEx que tumba el proyecto para construir en Castilblanco (Badajoz) la ciudad inteligente y de ocio Elysium City, conocida como el 'Eurovegas extremeño'.

Guardiola ha respondido a la portavoz socialista, Piedad Álvarez, en el pleno de la Asamblea de Extremadura sobre los motivos para no recurrir esta sentencia, que no es firme, y que podría solventar los problemas en la tramitación de este proyecto industrial, con la presentación de los informes que requiere el tribunal. Por ello, Álvarez ha recordado que este proyecto empresarial es “tremendamente necesario” para las comarcas de La Siberia y Los Ibores, ya que permitirá crear 26.000 empleos en la zona.

La diputada socialista ha manifestado a Guardiola que “no se trata de inseguridad jurídica, se trata de inseguridad personal, porque usted no cree”, le ha dicho, “en esta tierra y en su futuro”. Álvarez también ha acusado también a la Junta de Extremadura de “manosear” el futuro de Tierra de Barros al cuestionar su proyecto de regadío, que es “real y factible”, ha dicho.

La presidenta extremeña, por su parte, ha lamentado que el anterior gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara “actuase bochornosamente, como señala la total ausencia de información en materia de gestión energética y ambiental” en relación con el proyecto Elysium City, y ha defendido que su labor pasa por “dar certeza a las empresas, para abrirles las puertas, para simplificar y acelerar su aterrizaje en esta tierra”. “Aquí no estamos para hacer maratones judiciales, además sabiendo que no vamos a ganar, porque desde el inicio no hubo la más mínima seriedad. No estamos para laberintos legales que lo único que muestran es una imagen bastante borrosa de lo que tiene que ser la seguridad jurídica, la estabilidad y la gestión de buen gobierno”. ha dicho.

“Ansia electoralista”

Tras insistir en que “los tribunales merecen respeto y rigor legislativo”, Guardiola ha señalado que ella no puede cargar sobre sus hombros con la “mochila de promesas incumplidas y de proyectos abandonados” del anterior gobierno extremeño, “entre otras cosas porque me hundiría tres metros bajo el suelo”.

La presidenta de la Junta ha pedido al PSOE que asuma “la opinión que dieron las urnas sobre la gestión socialista” y ha insistido en que la sentencia del TSJEx sobre “les debería hacer ver que las cosas no se hacen así, con prisas, sin garantías y de manera tan sumamente irresponsable”.

“La Junta de Extremadura no está aquí para lavarles la conciencia y arreglar lo que ya nació roto”, ha dicho Guardiola, para quien al que al “PSOE le pudo el ansia electoralista”, como, a su juicio deja patente la sentencia, pues dio luz verde “a un plan de ordenación a sabiendas de que faltaban los requisitos exigidos”.

Guardiola ha destacado que su gobierno impulsará el desarrollo económico y los proyectos empresariales que atraigan población y visitantes, pero con “certezas” para los inversores y “no cuentos de la lechera”. En ese sentido, ha dejado claro que van a poner todo su empeño en apoyar la iniciativa privada en Castilblanco, pero con “la transparencia, la responsabilidad y la ambición que no tuvo el gobierno anterior del Partido Socialista”.