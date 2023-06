Guardiola dice ahora estar “convencida” de que habrá acuerdo con Vox en Extremadura

La líder del PP en Extremadura está ahora “convencida” de que habrá acuerdo con Vox, después de haberlos vetado el pasado 20 de junio. “Los puentes siguen ahí”, ha dicho Guardiola a la salida de su reunión con la presidenta de la Asamblea regional, Blanca Martín, quien hoy ha realizado una ronda de consultas con todos los grupos de la cámara. “Vox es un partido constitucional con el que me quiero poner de acuerdo”, ha dicho. A la pregunta de si admitirá a Vox en su Gobierno la líder extremeña a ha respondido con evasivas: “he pedido respeto, no voy a consentir lo que ha pasado esta semana, utilizar mis palabras para generar odio y enfrentamiento”. Sobre si ha cambiado de posición, asegura que su posición es la de siempre, la de “la mano tendida” a Vox. Las palabras de Guardiola llegan después del golpe de timón impuesto desde Génova para reconducir las negociaciones con Vox. La líder del PP, no obstante, afirma que no ha recibido “presión alguna” desde la cúpula del partido.

“No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o despliegan una lona para tirar a una papelera la bandera LGTBI”, dijo el 20 de junio Guardiola tras la constitución de la Asamblea extremeña, que cayó en manos socialistas por el desencuentro entre PP y Vox. El enroque de Guardiola en sus principios disparó las alarmas en Génova y en medios conservadores, que veían cómo la precampaña empezaba a girar sobre sus conflictos y no sobre el mantra electoral de “derogar el sanchismo”.

Preguntada este martes sobre la postura de Vox acerca de la violencia machista y el rechazo que expresó Guardiola el día 20, hoy la líder del PP se ha remitido a la carta que envió a la militancia el pasado domingo.

Por su parte, el líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo, se ha ajustado al nuevo guion y en palabras con los medios ante de reunirse con la presidenta de la Asamblea se ha mostrado dispuesto a sentarse a negociar con Guardiola “sin límites”. “Vox lo que quiere es sentarse a discutir sin ningún tipo de límites, ni de limitaciones previas, ni de ideas preconcebidas acerca del bien de los extremeños, del bienestar de los extremeños y de que los extremeños tengan, insisto una vez más, el cambio que han votado en las urnas”, ha dicho Pelayo.

En clave extremeña, este enfrentamiento directo con Vox, a quien necesita para desbancar al socialista Guillermo Fernández Vara, le ha valido a Guardiola críticas de compañeros suyos que sí han pactado con el partido ultra, militantes que no han entendido que el bloque de derechas sean incapaces de entenderse. El pasado viernes, durante la toma de posesión en Madrid de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la cúpula del PP, con Feijóo al frente, y barones como Mazón, Mañueco y la propia Ayuso, entre otros, compartieron un rato en privado en los despachos de la Puerta del Sol con María Guardiola.

De lo ocurrido allí surgió una carta de la extremeña a la militancia el pasado domingo, carta en la que se consumaba el golpe de timón: “En ese nuevo encuentro con las urnas del 23 de julio necesitamos repetir e incluso mejorar ese extraordinario resultado. Extremadura y España quieren y merecer un cambio. La prioridad es salir a ganar. Nuestra región es determinante para alcanzar el objetivo de llevar a nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, a La Moncloa”.

Plazos para la investidura

La presidenta de la Asamblea Extremeña, Blanca Martín, había iniciado este martes las consultas con los grupos parlamentarios para proponer el candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno regional.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 234 del Parlamento autonómico, Martín, previa consulta a las presidencias o portavoces de los grupos parlamentarios, debe proponer un candidato a presidir la Junta en el plazo de 15 días desde la constitución de la Cámara, que tuvo lugar el pasado día 20. Así, en principio Martín contaba hasta el día 5 de julio para proponer candidato.

