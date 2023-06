De la “niña del alcornoque” a los “radicales de Vox”: el caos extremeño rompe el guion de la derecha mediática

Cuando al director se le cae la batuta la orquesta desafina: esa es la sensación que dan los medios conservadores esta semana tras la voladura de puentes entre PP y Vox en Extremadura. Andan desconcertados los que suelen marcar el ritmo para que otros marquen el paso. Desorientados, porque del sencillo mantra “Sanchismo y Bildu” la derecha se las ha arreglado para –contra su voluntad y sus intereses– meter en el ciclo de noticias cuestiones reales e incómodas: la violencia machista, la xenofobia, la homofobia. ¿Quién tiene la culpa?

Federico Jiménez Losantos carga contra María Guardiola, líder extremeña del PP. Al más puro estilo losantoniano la llama “niña del alcornoque” y afirma que “si tuviera una sola idea le daría un ictus”. El director de La Mañana arremete, además, contra los “gurús” y los “ideólogos” que asesoran a Guardiola. “Es un tío de extrema izquierda”, en alusión al analista y consultor Santiago Martínez-Vares.

Mientras tanto, y para desconcierto del auditorio, El Mundo, en un editorial, llama a Vox “partido radical” –quizá la primera vez que ese epíteto se le hurta a la izquierda y a EH Bildu– y considera que los ultraderechistas han incurrido en “la desproporción” al votarse a sí mismos en el Parlamento extremeño “entregando” la presidencia al PSOE: “El partido de Abascal dinamitó cualquier opción”.

El diapasón de la derecha, con toda su coloratura del gris al pardo, desafina también entre las plumas de ABC. Ignacio Camacho lanza un recordatorio quizá desesperado, llamando al orden y volver a concentrarse en lo importante: “El PP necesita que la campaña no se mueva del marco plebiscitario y los pactos autonómicos se han vuelto un obstáculo”. Por aclarar, “el marco plebiscitario” es “acabar con el sanchismo”.

El ex de Ciudadanos y hoy ‘voxeador’, Juan Carlos Girauta, se alinea con Losantos tachando de “majaderías” las ideas de Guardiola, a quien ve “endiosada” cayendo “por el tobogán de su descalabro”. Desde el mismo medio parece responder a Girauta otra columnista, la analista política Cristina Casabón (única mujer entre los diestros que hoy saltan al ruedo en ABC) Para Casabón, “si no hay líneas rojas, a Feijóo le crecen los enanos y los Buxadés”. Por cierto que el vicepresidente de Vox, según esta articulista, se limita a ofrecer “su catálogo de neuras antiliberales”.

Como en un partido de tenis, el público gira ahora la cabeza hacia La Razón, donde de nuevo el culpable es Vox. “El PSOE está encantado con el inexplicable lío que ha conseguido organizar Vox en Extremadura en sus luchas contra el PP”, escribe Francisco Marhuenda, director de la cabecera, quien no duda en afirmar que allí “el centro derecha ganó las elecciones”. Lo cierto es que en Extremadura no ganó el PP y es seguro que Vox no es “de centro”, así que algo falla en la premisa.

Y acabamos el recorrido girando de nuevo el cuello, esta vez hacia OkDiario, en cuyas páginas la ex de UPyD y ex de Ciudadanos Teresa Giménez Barbat aprovecha para dos cosas: una, atizar a Guardiola por defender “la ideología de género”; dos, esparcir el bulo –sí, de nuevo– de que el coronavirus se originó en un laboratorio chino. ¿Parecen posturas próximas a los postulados de Vox? Giménez Barbat ofrece la excusatio non petita: “Mi posición política continúa estando en el espacio de lo que fue Ciudadanos. Para llegar a Vox aún tendría que superar una amplísima zona del PP”.

Desde los vientos y las cuerdas, pasando por los metales y la percusión, los músicos miran nerviosos hacia el vacante atril del director. Debe de estar buscando la batuta.