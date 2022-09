La Junta acepta hablar de rebajas fiscales en la negociación de los presupuestos, según el PP

La Junta de Extremadura ha aceptado sentarse a hablar con el PP de rebaja fiscal, según la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento regional, Cristina Teniente, tras la primera reunión mantenida para negociar los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en 2023.

Después del encuentro con Cs, con el que se abrió esta ronda de negociaciones sobre las cuentas del próximo año, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se ha reunido este martes con el PP.

En un receso al final de la reunión, Cristina Teniente ha destacado que el Grupo Popular tiene “una voluntad clara, sincera y decidida” de negociar los presupuestos del próximo año, una posibilidad que se abre tras la oferta planteada por la Junta al respecto a pesar de que el PSOE tiene mayoría absoluta para aprobarlos. A su juicio, “esto no puede ser una foto ni una pose de negociación, porque estamos en una situación de emergencia en lo social y en lo económico”, como se ha trasladado a la vicepresidenta en esta reunión. Teniente ha destacado que “no hay líneas rojas” para el PP en la negociación, en su ánimo de “construir”.

Según la portavoz popular, en la reunión se les ha presentado un documento base con unos ingresos tasados y unos gastos, como la “arquitectura” para elaborar los presupuestos. En este contexto, ha señalado que el PP ha planteado lo que son sus “pilares” para construir las cuentas autonómicas del próximo año, el primero de ellos, ha dicho, los estímulos fiscales, “porque no puede ser que siendo los extremeños los que más pagamos, estemos castigados doblemente por la inflación, que hace recaudar más a las administraciones autonómicas”.

En su opinión, “hay que devolver eso a los ciudadanos por la vía de rebajas fiscales” con el acento puesto en la renta disponible de los extremeños, “en los tramos de renta más bajos, donde tenemos, en el segundo tramo, la mayor fiscalidad después de Aragón”. “Estamos hablando de mileuristas que, no solo no pueden acabar el mes, sino que no pueden ni empezarlo”, ha dicho Teniente, quien ha señalado como otro pilar de su grupo para “construir” los presupuestos las medidas de estímulo económico a las empresas y a las familias“, ya que, a su juicio, ”el empleo tiene visos de deteriorarse“ y en agosto se destruyeron en Extremadura 19.000 negocios.

También ha destacado la sanidad y la educación como pilares para negociar las cuentas del año que viene, para tener la garantía en el capítulo uno de que habrá un refuerzo de profesionales en ambos sectores y mejoras retributivas entre los sanitarios para que “no huyan” a otras comunidades autónomas.

La portavoz popular ha rechazado que pueda haber recortes en docentes y ha abogado por “un gran acuerdo en educación”, en la línea de la oferta de pactos ofrecida por la presidenta regional del PP, María Guardiola. En ese sentido, ha recordado que el mandato de la nueva presidenta es “hacer política verdad” y “hacer una negociación verdad, además de felicitarse de haber conseguido el Grupo Popular que la Junta ”se siente a hablar primeramente de bajar los impuestos a los extremeños“.

“Entramos sin líneas rojas y nos vamos con una voluntad sincera y con un compromiso que hemos trasladado, el grupo parlamentario y el partido está dispuesto, por la premura del tiempo, a estar mañana, tarde y noche trabajando en esta aspiración”, ha añadido Teniente, tras insistir en que “en una situación de emergencia tenemos que dar la talla todos”.

Ha destacado que su grupo va a hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar una bajada de impuestos, lo que se negociará en primer lugar para luego abordar, en el apartado de gastos, la inversión en sanidad, dependencia, gasto social y educación, en lo que serán “muy exigentes”, sobre todo en lo referido, ha precisado, a la necesidad de profesionales sanitarios.

“Somos un partido de gobierno y vamos a intentar hacer un presupuesto con el que podamos sentirnos cómodos cualquiera que gobierne en Extremadura”, ha dicho Cristina Teniente, quien ha aclarado que no quieren entrar en la negociación “con un planteamiento de duda” sobre la verdadera actitud de negociación por parte del Gobierno regional.