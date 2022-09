La Junta rechaza la bajada general de impuestos, que Cs ha planteado para 2023

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha reclamado este lunes a la Junta de Extremadura, en la reunión que ha abierto la ronda de contactos políticos para la elaboración del proyecto de presupuestos para 2023, que haya una “negociación real” y una bajada de impuestos, aunque es algo que, por el momento, no contempla Hacienda.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha hecho estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido con la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que ha hecho una llamada al consenso. Al encuentro con Cs, en la que ha también ha estado el portavoz de Hacienda de la formación naranja, José Marías Casares, se ha sumado la portavoz del Grupo Socialista, Lara Garlito, y el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado.

Salazar, que ha calificado la cita de “positiva”, ha advertido de que si la negociación de las cuentas regionales para 2023 es solo para acordar enmiendas parciales o para sumarse a unos presupuestos ya hechos, con ellos que “no cuenten”. “Queremos influir en el presupuesto”, ha recalcado Salazar, que ha considerado que si no es así la negociación sería un “paripé” o aquello de “si quieres lentejas las comes y si no las dejas”.

El portavoz de la formación naranja ha insistido en que quieren “hacer política” con unos presupuestos que “van a ser los más grandes de la historia” y que “las líneas rojas son los extremeños”. En este sentido, ha desvelado de que subirá el capítulo de ingresos, ya que crecerán en todas las fuentes de financiación, tanto propias como externas, especialmente en las transferencias del Estado y los fondos europeos.

Hacienda tiene la intención de acudir lo “mínimo posible” a la deuda, lo que el líder de Ciudadanos ha considerado un error, ya que deberán pagarla las siguientes generaciones. Esos mayores ingresos deberían ir para sanidad, educación y dependencia, según Salazar, que ha expuesto que las diferencias políticas estarán en cómo influir en esas líneas.

Salazar ha reclamado que las cuentas tengan “un efecto real” sobre las familias extremeñas, que sufren la crisis de la guerra de Ucrania y la inflación, para que el bolsillo de los ciudadanos no se afectado. Por ello ha pedido también una bajada de impuestos, una medida que es “complicada” porque, aunque teóricamente en la negociación no lay líneas rojas, los socialistas no lo contemplan. “Intentaremos que esa línea roja se difumine y que sea naranja”, ha apuntado.

Flexibilidad de Hacienda

Antes de la reunión, Blanco-Morales ha afirmado que habrá tantas reuniones como sean necesarias para alcanzar un pacto “entre todas las fuerzas políticas” y en función de las conversaciones y la voluntad de los grupos parlamentarios se irán marcando fechas.

La vicepresidenta ha indicado que cualquier negociación parte de perspectivas y posiciones de partida diferentes, pero las diferencias ideológicas “se deben superar” y los intereses partidarios los explicará cada cual.

En su opinión, debe haber una voluntad común de alcanzar un punto de encuentro para contar con unas cuentas que den respuesta a los problemas de los extremeños y aprovechen las oportunidades que hay para la región en estos tiempos de incertidumbre y crisis. Además, ha afirmado que la contención de la inflación es un objetivo compartido de Extremadura con el Gobierno de España y la Unión Europea.

Sobre el escepticismo con el que ven algunos grupos parlamentarios estas negociaciones, les ha invitado a “ponerse seriamente a trabajar”, porque en frente habrá un gobierno “dispuesto a negociar y a consensuar”.

La vicepresidenta ha criticado las enmiendas infundadas o que se repiten año a año por parte de algunas formaciones.