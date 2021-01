La oposición reclama el cese de Vergeles, aunque según Cs y UPE no en este momento

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura han coincidido en que hay motivos para la dimisión del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, por su "mala gestión" de la pandemia, aunque Cs y Unidas por Extremadura, al contrario que el PP, han considerado que ahora no es el momento.

Tras la reunión este martes de la Junta de Portavoces de la Asamblea, han justificado la petición de que se asuma responsabilidades en los datos de incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes, en los Extremadura es líder nacional tanto a los 14 como a los 7 días, y por el bajo nivel de vacunación.

El diputado socialista Juan Antonio González, por su parte, ha considerado "de locos" que la única alternativa de la oposición sea la marcha de Vergeles y ha aseverado que estos grupo "no ha estado a la altura los últimos meses".

Además, antes de conocer las nuevas decisiones para frenar la expansión de la covid-19 que ha anunciado hoy el consejero, PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas por Extremadura (UPE) también han coincidido en la necesidad de imponer medidas más drásticas.

El diputado de UPE Joaquín Macías ha recordado que fueron muy críticos con el Plan de Navidad, porque pensaban que hacían falta medidas más duras, y desgraciadamente el tiempo les ha dado la razón, como también ha indicado el parlamentario del PP Juan Parejo.

Macías, que ha calificado la gestión en el último mes y medio de "desastre", ha planteado que habría que reflexionar sobre el inicio del curso, ya que la mayoría de los contagios están en el tramo de edad de entre 15 y 30 años, y en este sentido apoyaría el retraso a partir de Secundaria.

Por otro lado, ha subrayado que la baja vacunación es una problema de organización y de responsabilidad, y ha apuntado que no no hay ninguna otra prioridad ahora que administrar las dosis en las residencias de ancianos y a los vulnerables que no están en ellas.

A su juicio, "hay motivos " para la dimisión de Vergeles y "habrá tiempo" para pedirla, aunque su marcha en mitad de la pandemia no sea ahora lo "más práctico".

El portavoz del Grupo Ciudadanos, David Salazar, también ha considerado que el Plan de Navidad ha sido un "fracaso" y se ha unido a la posición de UPE en que probablemente ahora no sea el momento para la salida de Vergeles, como ha hecho el ministro del ramo, Salvador Illa.

Sobre la campaña de vacunación, Juan Parejo (PP) ha indicado que "el virus no entiende de festivos" y ha pedido un esfuerzo mayor en contratación, como también ha planteado Macías.

Parejo, que ha dicho que la campaña de vacunación va "a cuenta gotas", también ha insistido en que el Gobierno regional debe reaccionar tras el "fallido" Plan de Navidad.

El diputado popular ha advertido de que toda la oposición coincide en que la gestión de Vergeles es un "desastre", al igual que colegios o sindicatos médicos. "¿Nos equivocamos todos?", ha preguntado.

En su opinión, cuanto antes lo cambien se podrá enmendar el rumbo, ya que la solución no puede estar en uno de los causantes del problema.

El PP ha registrado hoy la petición de que se convoque urgentemente a la comisión parlamentaria de la covid y ha pedido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que dé la cara y deje de parapetarse en Vergeles.

El diputado socialista Juan Antonio González ha lamentado la "falta de responsabilidad" de la oposición en un momento como éste y ha calificado las intervenciones previas de "circo" o de "mítines infumables".

González, que ha recordado que en ese momento el consejo estaba anunciando más medidas, ha recordado al PP que la comisión parlamentaria de la pandemia la propuso el PSOE y ha dicho que esta política de transparencia no existe en otras CCAA.