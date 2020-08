La oposición reclama a Vara que el viernes despeje las incertidumbres sanitarias y educativas

Los grupos parlamentarios en la oposición esperan que el próximo viernes se resuelvan algunas de las dudas que existen en distintos ámbitos sobre la gestión de la pandemia en Extremadura y cómo se gestionará el futuro en los próximos meses.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, participará ese día en la comisión parlamentaria de la covid-19 , y PP, Ciudadanos y Unidas Por Extremadura consideran que es la ocasión para que se despejen todas las “incertidumbres", principalmente en los sectores sanitario y educativo.

La Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este martes, como estaba previsto, la convocatoria de esta comisión, en la que comparecerán, además de Fernández Vara, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

La oposición ha criticado la tardanza en convocarla, puesto que "el virus no se ha tomado ni un día de descanso", además de que cuestiones como el inminente comienzo de curso escolar requiere tener un plan de acción, que el gobierno regional asuma su responsabilidad y que no se cometan los mismos errores que en primavera.

Llega tarde

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Juan Parejo, ha considerado que esta comisión es necesaria "pero llega tarde" y fruto de la insistencia de la oposición, ya que el gobierno "sigue de vacaciones" "y apagando los fuegos" que van surgiendo.

Ha asegurado que la situación en la región es "crítica y preocupante, como lo ponen de manifiesto los datos que se facilitan diariamente”, y requiere una respuesta de la Junta ágil y coordinada, por lo que ha apelado a que acepte las propuestas que se le hagan el próximo viernes.

Juan Parejo entiende que el curso escolar debe empezar con normalidad y critica que pese a que se han tenido tres meses para prepararlo, padres, profesores, equipos directivos y alumnos desconocen cómo será pese a que faltan pocas semanas.

Por eso, ha reclamado a Fernández Vara que aclare cuál es el plan de actuación y que se deje de "marear" al ciudadano en la disputa de si las competencias son del Gobierno o de las CCAA.

“Imagen de caos”

En esta misma línea se ha expresado el presidente de Ciudadanos, Cayetano Polo, quien ha indicado que los padres y equipos docentes "tienen muchas dudas" y con la sensación de que no se ha planificado o previsto lo que podía pasar.

A su juicio, esto genera "imagen de caos" y obliga a modificar decisiones en 24 horas, y ha pedido al Ejecutivo regional que no haga "dejación de funciones" como ocurrió en el ámbito turístico con los ayuntamientos en relación a la apertura o no de las piscinas, y ha advertido de las repercusiones que un inicio de curso no presencia tendría también en la conciliación familiar.

Más complicado

Para el portavoz de Unidas Por Extremadura, Joaquín Macías, la comisión del viernes es "esencial" ante una situación, que es más complicada que lo que se preveía, y ha considerado que tanto los ciudadanos como los profesionales sanitarios y educativos necesitan confianza sobre las medidas que se adoptan y tener claros los protocolos de actuación.

Macías ha pedido una mayor implicación de los ayuntamientos en cuanto a aumentar los espacios para poder dar clases, más profesorado y tener cerradas plantillas, así como estar dotados del material necesario para que en la mayoría de los centros se pueda desarrollar con la mayor normalidad.

Capacidad de respuesta

Por último, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha defendido que pese a la época estival, tanto el Gobierno de España como la Junta de Extremadura, ha adoptado decisiones e información puntual de lo que se estaba produciendo, pero ha advertido de que la situación hace que medidas adoptadas en un determinado momento, al día siguiente tengan que ser modificadas.

"Lo que hay que pedir es capacidad de respuesta y el Gobierno y la Junta lo han demostrado", ha dicho la portavoz socialista, que ha asegurado que "nadie tiene medidas maestras", y espera el máximo consenso a nivel nacional en cuanto a las medidas a adoptar para el comienzo del curso.