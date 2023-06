El PP consigue la alcaldía en Jerez de los Caballeros, Badajoz, pese a la mayoría de izquierdas

El divorcio entre las izquierdas en Jerez de los Caballeros (Badajoz, 9.200 habitantes) continúa, de modo que el concejal del PP Raúl Gordillo se ha convertido en nuevo alcalde por cinco votos, a pesar de que PSOE y Unidas Podemos Jerez (UPJ) sumaban siete.

De los cuatro partidos que forman la Corporación -el cuarto es Ciudadanos- solo PP y PSOE han presentado candidato a la alcaldía en el pleno celebrado este sábado, ya que Juan Santana de UPJ ha retirado la suya al no conseguir convencer al PP de que él fuera alcalde en un gobierno de concentración de los dos más Ciudadanos.

Al final Raúl Gordillo, candidato del Partido Popular, ha sumado los cinco votos de concejales incluido el suyo, y María de los Ángeles Sánchez Galván los cuatro del PSOE; los tres votos de Unidas Podemos, y el de Cs, se han contabilizado como abstenciones.

En la pasada legislatura el alcalde fue de Unidas en coalición con PP y Cs, pero luego fue depuesto por una moción de censura del PSOE y una concejala independiente que había ido en la lista del PP.

Antes de la votación de este sábado han tomado la palabra los portavoces en el salón de plenos. La socialista Ángeles Sánchez ha mencionado que ha sido imposible un acuerdo para un gobierno municipal de izquierda -desde UP se ha dicho que con el PSOE actual no lo van a hacer-, y a pesar del ambiente cordial de la sesión ha lanzado una puya a Juan Santana: “Es comprensible que algunos partidos consideran a la derecha una opción estratégica para alcanzar el poder en el futuro”, pero “las alianzas políticas no son solo una cuestión de números sino también de afinidad ideológica y coherencia programática”.

“El verdadero liderazgo”, añadía, no se basa únicamente en la victorias electorales sino en la capacidad de perseverar y continuar luchando por lo que se cree incluso cuando los vientos soplan en contra“, ha expresado Sánchez, al tiempo que ha asegurado que los socialistas ”desde la oposición demostraremos que estamos comprometidos con la política basada en el diálogo y el respeto mutuo“.

Por su parte Santana Santana ha dicho que la posición de su partido “no es un regalo ni un préstamo”, y advertido al nuevo Ejecutivo local que “lo que firmáis hoy con nuestro pueblo es un hipoteca de responsabilidad”.

“Esperamos un buen gobierno con transparencia y que se acabe la crispación de los últimos años. Este pleno es un ejemplo de cambio”.

Un joven alcalde

En su primera intervención como alcalde, el popular Gordillo ha señalado que Jerez “atraviesa un momento decisivo para elegir entre retroceso y un futuro mejor”, y afirmado que asume la responsabilidad de su cargo “con humildad y respeto, pero con mucha determinación y el compromiso de trabajar incansablemente por el bienestar y progreso de esta tierra”.

Hijo de un albañil y una ama de casa, Gordillo ha destacado que ha nacido y crecido en Jerez, y se ha “pateado desde siempre sus barrios calles y también pedanías”, al tiempo que ha apuntado a sus humildes orígenes en una familia “trabajadora y sencilla” donde “no me ha faltado de nada y gracias a quienes hoy soy quien soy”.

Durante su mandato, Gordillo trabajará en colaboración con vecinos colectivos y asociaciones para crear una ciudad “inclusiva, segura y sostenible” a través del impulso de la economía local y la generación de empleo, fortaleciendo los servicios sociales, la sostenibilidad y la protección de los entornos naturales.

“Sin olvidar a nuestros mayores que son el pilar de nuestra comunidad, y nuestros niños y jóvenes que son el presente y el futuro”.

Por último, Gordillo ha cerrado su discurso con la promesa de estar “siempre disponible para escucharos a todos, penséis como penséis y hayáis votados a quien hayáis votado”.