El PP extremeño reprocha a la Junta que no haya creado el impuesto para los grandes propietarios de viviendas

El PP ha recordado este jueves a la Junta de Extremadura el incumplimiento de algunos de sus compromisos en materia de vivienda, aunque estos confrontan con su agenda política. Por ejemplo, ha reprochado que el Gobierno regional aún no haya creado un impuesto para los grandes tenedores de viviendas vacías -aquellos que tienen 10 o más inmuebles-, un compromiso al que la Junta llegó con Podemos en la anterior legislatura.

No obstante, el diputado del PP Saturnino López Marroyo, ha aclarado que su partido "no tiene ningún interés en una ley que va a castigar la oferta de vivienda en lugar de incentivarla", pero también ha recordado que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, se comprometió en el último debate sobre el estado de la región a presentar una serie de proyectos normativos antes de fin de 2021, entre ellos el relativo a las viviendas vacías, pero "no ha llegado".

Y no llegará al menos hasta que el Gobierno logre la aprobación de la ley estatal. Se ha esperado "por sensatez y coherencia", ha afirmado la directora general de Vivienda, María Isabel Vergara Sánchez, en la Asamblea.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de febrero el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, con la que se remodelará el concepto de vivienda vacía para establecer una nueva clasificación basada en el consumo eléctrico y no en su uso. Por ello, la Junta decidió esperar dado que "no parece oportuno, prudente ni recomendable tramitar y aprobar ahora mismo un proyecto normativo autonómico que se verá afectado por una norma de rango superior" y contra el que se podría interponer un recurso de inconstitucionalidad, según ha indicado.

Asimismo, ha subrayado que durante la pandemia la Junta de Extremadura ha priorizado dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en materia de vivienda convocando ayudas al alquiler, a la rehabilitación y a la accesibilidad "para garantizar el acceso y la permanencia en la vivienda".

Por su parte, el diputado del PP ha criticado que la nueva ley estatal establezca un recargo del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para las viviendas vacías, a lo que la directora general le ha precisado que se ofrece esa posibilidad a los ayuntamientos para aplicarlo a los inmuebles que hayan permanecido vacíos durante más de dos años si el propietario tiene cuatro o más viviendas en el mismo municipio.

Vergara ha resaltado además que con esta norma el inquilino no sufrirá grandes incrementos en el precio del alquiler mientras que el propietario tendrá "incentivos" para éste. Asimismo, ante la petición del diputado popular de más viviendas públicas en Extremadura, ha destacado que el parque actual se incrementará con 90 viviendas en la antigua casa cuartel de Badajoz y otras en otros municipios.