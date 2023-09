El PSOE tendrá la misma representación que Vox en la Asamblea a pesar de ganar las elecciones en Extremadura

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Vega, ha denunciado este lunes que el PP ha impuesto en la Asamblea “la misma voz” y la misma representación a Vox, con el 7 por ciento de los diputados de la Asamblea, que a los socialistas, con el 43 por ciento, y el partido más votado el 28 de mayo.

En una comparecencia tras sendas reuniones de la Junta de Portavoces, una de ellas de carácter extraordinario, Soraya Vega ha explicado que se ha debatido sobre el orden de intervenciones y las comparecencias y sobre el número de iniciativas a presentar para su debate. A su juicio, son cuestiones sobre las que había que debatir en profundidad, aunque ha aclarado que que el orden sobre las comparecencias viene regulado por la propia asamblea.

Vega ha precisado que había una propuesta de proporcionalidad y respetando los resultados de las elecciones, pero “PP y VOx han vuelto con la apisonadora”. Atendiendo a los criterios de proporcionalidad, Soraya Vega ha explicado que, por ejemplo, al PSOE le correspondía 3 propuestas de impulso, 3 al PP, dos a Vox y una a Unidas por Extremadura, pero PP y Vox han conseguido imponer que sean dos del PSOE, dos de Vox, dos del PP y una de UPE.

La portavoz socialista ha señalado que su partido había pedido un informe sobre la interpretación que se hace sobre que grupo es el mayoritario en la Asamblea porque, a su juicio, “existe cierta confusión en el PP”. Sin embargo, ha lamentado que el PP, junto a sus socios “de la extrema derecha” haya decidido “imponer frente a razonar”, poniendo en marcha “la apisonadora para liquidar de un plumazo la voluntad de los extremeños plasmada el 28 de mayo”.

Vega ha recordado que fue el PSOE el que ganó las elecciones en Extremadura y que aunque es “perfectamente legítimo el pacto entre PP y Vox”, no se pueden alterar las mayorías que quedaron claras el 28M. A su juicio, esta decisión “viene a demostrar uno de los puntos de ese pacto no escrito”, que es lo que más preocupaba, “lo que no estaba escrito en el papel”.

La portavoz socialista ha denuncia que la presidenta del PP y de la Junta, María Guardiola “cede ante sus socios de la extrema derecha” y que esa “son las consecuencias de abrirles las instituciones a la extrema derecha: menos democracia y no respetar voluntad de los extremeños”, algo que para el PSOE “es tremendamente grave”. “Vox vuelve a pasar la factura y María Guardiola calla ente los atropellos de los que ya es cómplice”, ha señalado.