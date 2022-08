Regionalistas extremeños piden la participación masiva en las manifestaciones en defensa de un tren digno el Día de Extremadura

Varias formaciones regionalistas extremeñas han llamado a la ciudadanía a participar en las distintas manifestaciones convocadas en torno al Día de Extremadura para convertir esta fecha no sólo en un momento festivo sino también reivindicativo en los intereses de la región, entre ellos el ferrocarril.

Así lo han expuesto representantes de Extremadura Unida, Cacereños por Cáceres y Extremadura Digna en una rueda de prensa este miércoles, en la que han recordado la convocatoria de manifestación en Cáceres para el 7 de septiembre a las 18:00 horas en defensa del tren.

Con salida desde la Plaza Mayor hacia la estación de ferrocarril, la cita busca la defensa del tren, el AVE y un desarrollo integral de Extremadura, en definitiva que cambie la situación de la región, “a la cola” del país en los últimos 40 años, a su juicio.

“No pedimos privilegios ni hacemos chantajes, queremos que Extremadura no sea el vagón de cola de todo lo positivo y el de cabeza de todo lo negativo”, ha expuesto Pedro Cañada, presidente de Extremadura Unida.

Se trata de una de las protestas previstas en torno al Día de Extremadura, el 8 de septiembre, en distintas localidades, incluida Mérida y Madrid.

Para Leopoldo Barrantes, secretario de Cacereños por Cáceres, estas manifestaciones son “complementarias” para movilizar a la gente y que reivindique el desarrollo sostenible que vertebre la región con nuevas infraestructuras.

“Es bueno que el Día de Extremadura no sólo sea un día festivo, también reivindicativo para hacer valer la defensa de los problemas de Extremadura y pedir soluciones inmediatas”, ha señalado por su parte Óscar Pérez, coordinador de Extremadura Digna.

Así, entre las demandas están también la apertura de Renfe a las zonas de Coria, Sierra de Gata y Las Hurdes; la industrialización de Extremadura y el blindaje de la Sanidad, la Educación, la Dependencia y la Vivienda, con mayor inversión pública, entre otras.

“Extremadura no es libre porque nuestros representantes no lo son, están al servicio de unos partidos con intereses legítimos pero que no siempre son los de Extremadura”, ha asegurado, por otro lado, Cañada.

De esta forma, han pedido “unidad” a la hora de reivindicar las demandas de la región, que “no puede seguir como está”, han sentenciado pidiendo “igualdad” con el resto de comunidades autónomas