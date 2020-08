Vara, Blanco-Morales y Vergeles explicarán ante el Parlamento regional la situación sanitaria

El Parlamento regional albergará el próximo viernes 28 de agosto las comparecencias del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Será en la comisión parlamentaria que analiza la situación de la covid, cuya convocatoria será aprobada por la Diputación Permanente -órgano vigente durante el mes de agosto, único mes inhábil en la Asamblea- como único punto del orden del día en reunión prevista el próximo martes 25, a partir de las 12:00 horas.

La presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha convocado a la Diputación Permanente en el marco de la voluntad de la Junta de ser "transparentes" y de dar todas las "explicaciones" oportunas acerca de la situación de la pandemia en la comunidad y después de que los partidos de la oposición hayan pedido que se convocara dicho órgano.

Cs y UPE lo pedían

La Mesa de la Asamblea se ha reunido este miércoles para abordar el escrito presentado ayer por Cs y Unidas por Extremadura donde piden la convocatoria de la Diputación Permanente para solicitar la comparecencia de Vergeles.

Un escrito que, según ha explicado Blanca Martín en rueda de prensa, no ha sido calificado por la Mesa de la Asamblea puesto que "no era acorde al Reglamento" de la Cámara, en cuyo artículo 110 establece que la Diputación Permanente tiene entre sus funciones "convocar el Pleno o las Comisión de manera extraordinaria durante período inhábil", de modo que la petición de ambos grupos "no se podía tener en cuenta".

No obstante, Blanca Martín ha recalcado que la voluntad del Gobierno es ir "un paso más allá y dar todas las epxlicaciones oportunas e información" que requieran los grupos parlamentarios como representantes del pueblo extremeño.

De ahí que, avalada por el Reglamento, convoque la Diputación para aprobar las comparecencias de Vara, Blanco-Morales y Vergeles con el objetivo de abordar todo lo relacionado con la crisis sanitaria y sus efectos en la región, las medidas que se han adoptado o se van a adoptar, por ejemplo, a partir de septiembre con la vuelta a "la vida normal dentro de la nueva normalidad", como el inicio del curso escolar.

Vuelta a lo normal

En la Asamblea, partir del 1 de septiembre "todo vuelve a la normalidad en el funcionamiento legislativo" de la Asamblea y se seguirá con el trámite de todas "aquellas leyes que quedaron paralizadas por el estado de alarma y algunas por situaciones específicas y particulares de algún grupo parlamentario o algún diputado".

Los diputados sí participarán ya en las sesiones plenarias aunque no estarán todos dentro del hemiciclo sino distribuidos en diferentes salas para atender las recomendaciones sanitarias en relación al aforo.