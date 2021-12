Vara pide al pueblo extremeño gratitud colectiva hacia los sanitarios

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido en su mensaje de fin de año la gratitud colectiva del pueblo extremeño hacia los sanitarios, que siempre han estado "al pie del cañón" durante la pandemia, y en estos momentos "muy especialmente" a los de atención primaria.

"Me quito el sombrero delante de ellos porque han sabido hacer su trabajo con mucha profesionalidad", añadía Vara, para quien no caben situaciones como las ocurridas recientemente -agresiones a sanitarios- y hay que "excluir el insulto" de las relaciones "porque eso no conduce a ninguna parte".

En un mensaje audiovisual grabado esta vez en su despacho de la presidencia de la Junta en Mérida, ha trasladado todo su afecto y cariño para los profesionales que "por la mañana hacen sus consultas, por la tarde vacunan y por la noche hacen pruebas", lo que es "nuestra mejor salvaguarda y nuestra mayor esperanza para el futuro".

En relación a la vacunación, ha destacado que desde que se vacunó contra la covid hace un año al primer extremeño, Vicente Mirón, se han puesto casi 2.060.000 vacunas, hay 930.000 personas con pauta completa y 330.000 con la tercera dosis, en una región con "el mayor porcentaje de vacunación" del país "en cualquiera de las edades".

Esto le lleva a sentirse "muy orgulloso" de la sociedad extremeña y de los profesionales sanitarios, a la vez que, en este contexto de pandemia, ha tenido un recuerdo especial para los alcaldes y concejales, que "han hecho mucho más de lo que debían", estando "al lado de la gente en los momentos más complicados, probablemente, de sus vidas".

Necesitamos industria

En su discurso ha destacado el desei de "industrializar" Extremadura, por combatir el reto demográfico procurando "una vivienda digna y un empleo seguro", y ha afirmado que "vienen momentos llenos de oportunidades" porque "somos, probablemente, la comunidad autónoma, en estas circunstancias difíciles, que tiene una mejor oferta para la instalación de empresas" de todo el país.

Algo que es posible por la modificación de leyes autonómicas, que "facilitan enormemente las cosas", pero sobre todo porque la región tiene "el territorio, el agua, el sol, la estabilidad política y la paz social", cuestión que agradece a patronal y sindicatos.

Según Vara, en Extremadura se han creado en los últimos seis años 60.000 puestos de trabajo, solo 20.000 en el último año, "un mérito esencial de las empresas y de sus trabajadores, y sobre todo del diálogo social, del consenso".

La región, a su juicio, va a necesitar en los próximos meses muchos perfiles profesionales nuevos en los sectores de la construcción, energético o de la logística, que harán que Extremadura pase de ser una tierra de emigrantes a "una tierra de inmigrantes" y de "atraer talento".

El campo ha tenido un protagonismo especial en su discurso cuando ha recordado las "duras y difíciles" negociaciones para lograr la "mejor política agraria para Europa, para España y para Extremadura", donde se han conseguido que los fondos que vinieran al país y a la región "no disminuyeran".

Ha aludido a la incorporación de la mujer y los jóvenes al campo, al relevo generacional y los ecoesquemas, que "si se hacen bien van a ser una gran oportunidad", con todo lo que significa el pago a las primeras hectáreas, hasta poder decir que "el 70 o el 80 por ciento de los agricultores y ganaderos van a tener la oportunidad de recibir más fondos que en la etapa anterior".

Y ha remarcado que uno de los "principales objetivos en los próximos meses y en los próximos años" es el cumplimiento de los elementos que están incluidos en la Ley de la Cadena Alimentaria, para garantizar un salario digno a los agricultores y ganaderos que permita el mantenimiento de su actividad.

Otro elemento destacado de su discurso han sido las energías renovables, donde ha resaltado que Extremadura ha sido la primera región en poner en marcha un Plan Integrado de Energía y Clima, y que en estos momentos la comunidad concentra el 23 % del desarrollo de renovables fotovoltaicas que se está produciendo en España.

"Gran parte de los proyectos industriales que hemos cerrado ya con importantes inversores, con importantes industrias, vienen a Extremadura buscando la posibilidad de tener al lado una planta fotovoltaica con unos costes de energéticos muy por debajo de lo que hoy les están pidiendo a precio de mercado", ha expresado.

Para Fernández Vara, las energías renovables son "nuestra gran oportunidad" y la apuesta en esta materia va a permitir que "dentro de unos años Extremadura pueda ser una región en la que ya nadie se acuerde de cuando éramos región objetivo de convergencia".

De este año 2021 ha remarcado además la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, donde el rey Felipe VI decía algo que "adquiere su verdadera dimensión es estos momentos y es la cultura como gran instrumento de desarrollo de los pueblos", al tiempo que ha mencionado el reto de la digitalización.

Asimismo, ha declarado que avanzar en la igualdad de género es "la mejor y más visionaria apuesta que una sociedad puede hacer", porque "ha contribuido como ninguna otra cosa al aumento del Producto Interior Bruto", al haber "aportado a la riqueza común todo el esfuerzo y el trabajo de las mujeres".

Al igual que la igualdad, ha asegurado, la lucha contra la violencia de género tampoco puede ser un proyecto de "confrontación" y ha pedido el "máximo de unidad" del pueblo extremeño en torno a la "durísima batalla" contra esta lacra para que pueda ser erradicada.

Turismo y cooperación han marcado el cierre de su discurso. Del sector turístico ha manifestado que va a tener "un crecimiento exponencial" en los próximos meses y que la región está llena de proyectos de calidad y basados en la sostenibilidad.

Entre los proyectos futuros se ha referido a la alianza de Cáceres y la Fundación Lumbini para la construcción del gran centro budista, ejemplo de que "estrechar lazos entre civilizaciones es absolutamente esencial".

El presidente extremeño ha saludado además a "todos nuestros cooperantes", que "llevan no solo una bandera, sino una manera de entender el mundo por muchos lugares del mismo", mostrándose muy "orgulloso" del trabajo de Extremadura en materia de cooperación y sensibilización para lograr "un mundo más justo", donde "la gente pueda vivir con unas mínimas condiciones de vida".

Por último, ha indicado que en estos tiempos "difíciles" hay que "ser conscientes de que cuanto más unidos trabajemos, más fácil" será que todo "nos pille preparados" y sobre todo que "las consecuencias no las paguen siempre los más débiles".

Frente a las crisis, ha abogado por reaccionar con una protección que "nos dé paraguas a todos", fundamentalmente a "la gente que no puede comprarse su vida", a quienes "necesitan de un proyecto colectivo y común, de una sociedad democrática", en la que puedan desarrollarse.