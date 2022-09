Ángeles vestidos de verde: la guardia civil de Extremadura participó en 2.100 auxilios entre 2021 y 2022

Los efectivos de la Guardia Civil de Extremadura, además de su principal función de hacer respetar el orden y la ley, sobre todo en el ámbito rural, y vigilar el comportamiento de los conductores para prevenir la siniestralidad vial, también tienen alas de ángeles de la guarda. Agentes de la benemérita de la comunidad autónoma han prestado en lo que va de año un total de 999 auxilios y servicios de carácter humanitario, una cifra que se acerca bastante a los 1.102 casos de 2021, lo que pone de manifiesto que se ha incrementado su actividad en este ámbito en estos 8 meses de 2022.

Dentro de estos servicios se encuentran desde complicados rescates en alta montaña, o de personas que han quedado atrapadas en vehículos tras sufrir un accidente de tráfico, hasta acompañar a enfermos a centros sanitarios, auxiliar a ancianos en sus domicilios e incluso acompañar a los mayores a recibir las vacunas contra la COVID.

Llama la atención la diferencia existente entre la provincia de Cáceres y la de Badajoz en lo que se refiere a los rescates en montaña, dándose 37 rescates en la cacereña, 21 en 2021 y 16 en lo que va de 2022, frente a los dos rescates en la provincia pacense, uno cada año.

Según fuentes de la Guardia Civil, esto se debe, en gran parte, a la diferente orografía y paisaje de la provincia de Cáceres, que tiene zonas de alta montaña en el Valle del Jerte, la Vera, las Villuercas y otros parajes que invitan a visitantes y deportistas a participar en actividades de senderismo, barranquismo y otras de cierto riesgo para las que muchas veces no están preparados.

Incluso los 37 rescates mencionados “podrían ser más, porque hacemos muchos que no difundimos a los medios de comunicación por no ser noticiables, y, sin embargo, en Badajoz no hay ni una montaña, allí son más frecuentes los rescates acuáticos (hubo 2, uno en 2021 y otro en 2022) porque es donde hay más zonas navegables”.

En cuanto a rescate en vehículos, en la provincia de Cáceres se llevaron a cabo 6 en 2021 y otros 6 en lo que va de año, mientras que en la de Badajoz hubo uno en 2021 y ninguno en 2022.

En cifras generales, la provincia de Badajoz, con una mayor población tuvo un mayor número de servicios y auxilios de carácter humanitario, con un total de 653 en 2021, y 666 en 2022, frente a la de Cáceres, que tuvo 449 en 2021 y 333, justo la mitad que, en Badajoz, en lo que va de año.

En la provincia de Cáceres ha habido varios auxilios destacados, como el realizado hace unos días, el 24 de agosto cuando un agente fuera de servicio tuvo que hacer un torniquete en el brazo a un hombre que se había cortado en los dedos cuando trabajaba con un cortacésped en la piscina municipal de Santiago del Campo.

El pasado 9 de marzo, en Hervás auxiliaron a un bebé de 21 meses que estaba en parada cardiorrespiratoria, al que trasladaron rápidamente a un centro sanitario, al ver que su padre corría casi desfallecido pidiendo auxilio. El bebé había dejado de respirar después de sufrir varias convulsiones, pero el rápido traslado al centro sanitario permitió que el pequeño se recuperara.

En abril de este año, varios agentes tuvieron que portear durante 500 metros hasta trasladar hasta un helicóptero medicalizado a un joven de 25 años, que se había golpeado contra una roca después de tirarse por una tirolina, en el término municipal de La Garganta.

También fue destacado el auxilio que prestaron agentes de la benemérita, en abril del año pasado en la localidad de La Pesga, donde rescataron de la primera planta de una casa en llamas, a una mujer que se encontraba en silla de ruedas.

En la provincia de Badajoz, uno de los rescates más destacados tuvo lugar el 12 de marzo de este año, por el accidente que sufrió una persona cuando realizaba senderismo en el monte, cerca de la localidad de Fuente del Arco, que tuvo que ser trasladada por los agentes en un vehículo oficial hasta el centro sanitario, ante la imposibilidad de que accediera al lugar una ambulancia.