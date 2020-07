Brote de 15 casos en Peraleda de la Mata (Cáceres) importado de Francia

Salud Extremadura va a declarar un décimo brote de covid activo, el producido en Peraleda de la Mata (Cáceres), 10 kilómetros al sureste de Navalmoral, donde hay 15 afectados en un foco originado en una mujer que vino de Francia.

Además de quedar confinadas esas 15 personas, el alcalde va a emitir un bando, según solicitud de la Junta, en el que recomienda a la población que no salga de casa si no es necesario, y si pueden, que no viajen, según acaba de informar el vicepresidente segundo del Gobierno regional y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

“He informado al alcalde de la situación porque vamos a hacer varias cosas: un refuerzo de las medidas de salud pública, y un estudio minucioso de contactos, con veterinarios de las zonas de salud de Navalmoral, Talayuela, Bohonal y Villar del Pedroso, y todos los otros medios necesarios para yugular el brote, y además el confinamiento de los casos y sus contactos”.

La tasa colectiva es “baja para pensar en un confinamiento general pero sí hemos recomendamos alcalde que saque un bando para que los vecinos si se pueden quedar en casa, se queden, salgan para lo necesario, y si pueden, que no viajen; insistiremos en aforos, eventos, circulación, distanciamiento, y medidas de higiene para que no haya aglomeraciones y sí distanciamiento”.

Antes de este había nueve brotes activos, ocho en Badajoz y uno en la cercana Navalmoral.

Dos casos más

Sanidad ha informado de otros dos positivos más localizados las últimas horas en la región, en Fuente del Maestre (Badajoz) con contactos en Los Santos de Maimona