Casar de Cáceres espera más de 20.000 personas en sus Fiestas del Ramo

La localidad de Casar de Cáceres celebra del 1 al 8 de septiembre sus tradicionales fiestas del Ramo, recuperando el formato anterior a la pandemia, con más de 40 conciertos y actividades en la calle y espacios públicos, entre ellas tres festejos taurinos, que en total pretenden atraer a más de 20.000 personas.

El alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, ha presentado este martes el programa de fiestas, un “escaparate” para el municipio en el que “se vuelca todo el pueblo” y que iniciará el jueves 1 de septiembre la música de Kiko Rivera y DJ Javier Declara.

El pregón correrá a cargo del cantaor casareño Julián Tacone el viernes, día que desfilarán casi cien peñas con más de 1.200 personas acompañadas de las charangas.

Unas fiestas que pretenden ser “respetuosas con la mujer”, con refuerzo policial, puntos violetas y concienciación contra la violencia de género con el reparto de más de 3.000 vasos violetas reutilizables.

Así, Pacheco ha llamado a ser una “sociedad solidaria y denunciante” que “defienda a las mujeres”, una labor colectiva para la que llama a denunciar cualquier tipo de agresión a las fuerzas de seguridad durante las fiestas.

“Nos sumamos al no es no y pedimos a todos y todas que no se consiente ninguna agresión a las mujeres especialmente y que se denuncie cualquiera de ellas”, ha dicho.

Habrá actuaciones en 7 escenarios, incluidas las verbenas y discoteca móvil hasta las 7 de la mañana el viernes, mientras que el sábado 3 tendrá lugar el “frite popular”, con más de 1.200 raciones y actuaciones musicales de Aurelio Gallardo y discoteca móvil hasta las 21 horas en la Plaza de España, para continuar con diferentes orquestas y música en la Plaza de Sancho IV hasta bien entrada la madrugada.

El día central, el domingo, habrá una procesión cívica con la cofradía y las autoridades municipales, así como la subasta en la Mesa del Ramo de productos típicos en favor de la Cofradía de Ánimas.

Un tobogán acuático, la fiesta del agua, sin agua de la red de abastecimiento sino de un pozo subterráneo por la sequía, ha explicado el alcalde, más actuaciones musicales, concursos gastronómicos y de arte urbano, espectáculos infantiles, capeas y festejos taurinos mixtos, con Andy Cartagena, El Cordobés y Mario Soto, son otras de las actividades.