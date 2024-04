Dos catedráticas y un empresario recibirán este año las Medallas de la Provincia de Badajoz

El 'Día de la Provincia de Badajoz 2024', que se celebrará en La Zarza, reconocerá con sus medallas a las catedráticas Lourdes Vega y Asunción Gómez-Pérez, así como al empresario Juan Carmona, “ejemplos” del talento que trabaja dentro o fuera de la provincia “en favor y promoción del territorio pacense y regional”, ha anunciado el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

Gallardo ha manifestado que “como en años anteriores, se hubiera distinguido con la Medalla de la Provincia” al ex presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, pero “por decisión propia ha decidido no recoger ningún tipo de medalla, como también acontece en el caso de la Medalla de Extremadura o con otro tipo de distinciones”. Decisión que la provincia “respeta” consciente de que “las posea físicamente o no, Fernández Vara tiene la Medalla de Extremadura y de la Provincia, así como la del esfuerzo y la del compromiso con los extremeños, con esta tierra y con el país”, ha dicho.

El 'Día de la Provincia', que este año se centrará en la importancia del deporte, contará entre otros con la entrega de tres medallas y de ocho premios. Gallardo ha manifestado que la iniciativa “se desdobla” esta edición en cuanto a fechas para contar con dos eventos diferenciados, fórmula que ya se utilizase en 2021 como consecuencia “de la limitación de aforos por la pandemia”, idea que fue “positiva”. Así, los premios se entregarán este año el próximo día 22 y las medallas el día 26.

Las Medallas de la Provincia se otorgarán a la catedrática de Ingeniería Química de la Universidad Khalifa de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) Lourdes Vega, al empresario y fundador de la firma Inquiba, Juan Carmona, y a la catedrática de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid Asunción Gómez-Pérez, todos por ser referentes en sus áreas.

En relación a los premios, en la categoría de Cultura se concederá a la joven escritora almendralejense Inma Rubiales; en Deporte y Vida Saludable Activa a la prueba 'Subida al convento de La Lapa'; y en Economía Verde y Circular a la firma del sector del PET reciclado Ilex Green.

Asimismo, en la categoría de Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad el premio se otorgará a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) Badajoz.

Por su parte, también serán galardonados la empresa Inquiba en la categoría de Emprendimiento; el profesor de instituto Ricardo Hurtado en Igualdad (por su trabajo en este ámbito); y el 'Festival de Teatro en la Dehesa. Atalai' de Atalaya en Innovación y Calidad Turística.

El instituto Extremadura de Mérida también será galardonado por la elaboración del cortometraje 'MIA' para concienciar sobre el ciberacoso en Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030.