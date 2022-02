Crónica de una votación ajustada: “En Villanueva cumplimos, pero los de Don Benito por poco nos dan calabazas”

Ahora sí se cumple el refrán y Don Benito y Villanueva de la Serena formarán un 'matrimonio bonito'. La fusión la han salvado tan solo 27 décimas: mientras que en Villanueva el apoyo fue del 90%, en Don Benito consiguió el 66,27%, un aprobado raspado porque, según el acuerdo de los dos ayuntamientos, era necesario alcanzar, al menos el 66%.

Ese escaso margen, el retraso en contar las papeletas en Don Benito y los problemas informáticos, que provocaron la caída de la web donde se debían volcar los datos del recuento en tiempo real, fueron 'trending topic' en Twitter la noche del domingo y los temas de conversación durante la jornada de resaca, más incluso que el resultado final.

Ariadna Foronda tiene 22 años, es de Villanueva de la Serena y tiene muy claras las ventajas de la unión, por eso asegura no entender a las personas que se quedaron en casa ni a quienes se posicionaron contra el proyecto: "En Villanueva cumplimos con matrícula de honor pero los de Don Benito estuvieron a punto de darnos calabazas. Ya empiezan a hacernos sufrir", dice, al tiempo que muestra en su móvil los memes de la noche, donde algunos daban por hecho que la unión no se consumaría.

Explica que estaba segura de que saldría el 'sí', ya que "los jóvenes estamos todos a favor porque, si es como nos han dicho, vamos a tener universidad, empleo, más empresas..." pero cree que en Don Benito no ha calado el mensaje porque "siempre nos han considerado como los hermanos pobres, de los que hay que tirar, y a lo mejor era así hace años, pero ahora es al revés".

Según los informes de ambos ayuntamientos, las rentas brutas medias de Don Benito y Villanueva de la Serena son de 21.448 euros y 21.107 euros, respectivamente. La tasa de paro entre los dombenitenses es del 17,14 % y del 19,35 % entre los villanovenses.

Eva Dorado regenta un bar en la plaza de toros de Don Benito, donde los lunes se celebra el mercadillo semanal. "En el desayuno no se ha hablado de otra cosa: la unión que ya se ha aprobado pero no todo el mundo tiene tan claro el resultado", advierte. Y es que cuando el 'sí' comenzó a bajar del 66% se produjo el 'apagón' en la web oficial, aunque, según han explicado, el motivo fue la cantidad de accesos que tuvo la página.

Esta empresaria coincide con Sergio Gutiérrez, que regenta una librería en el centro de Don Benito, en que en los últimos días se ha producido una campaña en contra en redes sociales con bulos sobre subida de impuestos -los alcaldes se han comprometido a mantenerlos o incluso bajarlos- y defendiendo el mantenimiento de la identidad de cada una de las ciudades.

"El resultado ha sido maravilloso, pero el recuento fue exasperante, estaba taquicárdico", reconoce Sergio, que, no obstante, esperaba más apoyo de su pueblo. Según indica, "ha habido un movimiento por el 'no' que hablaba de que Villanueva tenía una deuda millonaria que al final vamos a pagar todos, o de que vamos a perder la identidad y aquí no se pierde porque aquí vamos a ganar todos, pero sabemos de dónde viene todo eso: del partido de las tres letras".

También cree que el comercio local se ha visto amenazado con la fusión y la creación de una ciudad que superará los 64.000 habitantes: "La gente piensa que te van a poner un centro comercial a las afueras y se va a llenar de franquicias, pero no se dan cuenta de que las franquicias ya se están yendo del centro en todas las ciudades".

Aunque ahora los equipos legales de los ayuntamientos y la Diputación de Badajoz tendrán que definir los aspectos legales y técnicos de la fusión, lo primero será conocer el nombre de la nueva ciudad, un aspecto que se ha querido desvincular del proceso electoral, pero que muchos creen que volverá a ser motivo de polémica.

Los alcaldes nombrarán un comité de expertos para conocer sus propuestas. En principio, no podrán contener los nombre de las ciudades actuales y tendrán que hacer referencia a los aspectos que unan e identifiquen a Don Benito y Villanueva.

Las quinielas se multiplican en las redes sociales, en las colas del supermercado y en las terrazas de los bares. Pero Ariadna lo tiene claro: "Yo lo llamaría Las Cruces de Santiago y así se alude a la patrona de Don Benito y al patrón de Villanueva.

Sergio subraya que no le preocupa la denominación, pero "lo primero que pregunta la gente de fuera es cómo se va a llamar". También rechaza la posibilidad de someterlo a la opinión de los vecinos "porque visto lo que ha pasado con el referéndum...". Su propuesta pasa porque haga referencia a la comarca: "Las Vegas del Guadiana o algo así".

Habrá que esperar al menos mes y medio para despejar esta duda, que será fundamental para forjar la identidad y el sentimiento de pertenencia a la nueva ciudad.