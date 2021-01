La delegada del Gobierno da positivo en covid por un contacto en el trabajo

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, suspenderá su agenda durante los próximos días tras dar positivo en covid.

García Seco se encuentra en buen estado y cumpliendo el aislamiento correspondiente, según informa la institución en un comunicado de prensa.

Según ha dado a conocer la delegada, ha sido "un contagio fortuito en el trabajo. No tengo que comunicar prácticamente contactos y me encuentro bien. Mi experiencia es que toda precaución es poca. Cuidaos, es tremendamente contagioso y no todo son fiestas. Unos días de teletrabajo! ".