Detenido un vecino de Calamonte como supuesto autor de más de 80 ciberestafas

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Calamonte, en la provincia de Badajoz, que utilizó los datos personales que obtenía de forma fraudulentamente en internet, por más de 80 ciberestafas con falsos alquileres de inmuebles y venta de productos, con los que supuestamente obtuvo unos beneficios de 17.300 euros.

Tras dos años de investigación, según ha informado nota de prensa de la Guardia Civil en el marco de la Operación “Identitatis”, el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) descubrió la implicación en las acciones delictivas de un vecino del municipio pacense de Calamonte.

Las estafas, supuestamente, tuvieron lugar a través de falsos anuncios de alquileres de inmuebles y compra de productos “atractivos económicamente por su bajo precio”, que hacia que las victimas interesadas contactaran con las direcciones que publicaba a través de internet, al objeto de formalizar los contratos o ventas, requiriéndoles los datos personales e imágenes de DNI.

Estos datos los utilizaba, posteriormente, para usurpar la identidad de las victimas con la finalidad de abrir perfiles en portales de apuestas asociados a una cuenta, donde sin saberlo las victimas, transferían el dinero anticipado por los supuestos alquileres o ventas.

Estos perfiles y acceso a la cuenta los tenia controlado y extraía el dinero mediante reintegros en cajeros, de esta manera imposibilitaba la identidad real de la autoría de la acción delictiva, ya que las cuentas de destino se encuentran a nombre de los portales de apuestas.

Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias de 84 estafas llevadas a cabo, así como una veintena de suplantación de identidad coincidentes y empleadas en las acciones delictivas, el EDITE lo pudo localizar y detener en el municipio cacereño de Jarandilla de la Vera.

Allí se les instruyeron diligencias por los supuestos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil, entregadas en los Juzgados de Instrucción competentes y pudiéndole bloquear diferentes perfiles asociados a la cuenta donde se desviaba el dinero estafado.

La Guardia Civil recuerda consejos para la prevención de estafas en el alquiler de inmuebles como desconfiar de anuncios en los que el precio del alquiler es desmesuradamente bajo, consultar el numero de personas que han alquilado previamente ese alojamiento o solicitar datos completos de la agencia o el propietario.

Además, aconseja desconfiar de los anunciantes que no pueden hablar por teléfono, no aconseja pagar por adelantado si no existen garantías y desconfiar de la exigencia del pago rápido, guardar todos los mensajes enviados y recibidos; y solicitar un breve compromiso de contrato en el que aparezcan las fechas de la estancia, precio y posible fianza.